Enloquecerás por demás al ver a Anitta posando en ropa interior para una imponente marca internacional

Luego de dar por finalizado su romance con el modelo italiano, Simonne Suzina, Anitta decidió abocarse de lleno a su agitada agenda laboral por un lado entorno a la música ya qué sacó su último single 'Used to be' con un fuerte mensaje por detrás en cuánto a su soltería y tambien porque modeló para el sello Fenty, perteneciente a Rihanna y así fue cómo presumió su esbelta figura vía Instagram.

Fuente: imagen - instagram

Anitta.

La campaña de la cantante para Savage x Fenty.

"Goteo goteo en este Savage x Fenty, Crystal Crush set", reza la descripción qué Anitta escribió en su feed y qué daba detalle de la prenda una tanga y con una cadena colgando mientras posaba semi desnuda en una silla de madera y recostada en un inflable rojizo.

Fuente: imagen - instagram @savagexfenty

El precio de la cadena dorada con caireles.

Tal cómo se puede observar en la tienda oficial de Fenty x Savage la cadena qué Anitta muestra y qué también menciona el nombre tiene un precio de 64,95 y se utiliza cómo un accesorio complementario para sumar una cuota de glamour tanto en la parte de arriba de una microbikini cómo la de abajo.

La promoción en Fenty

Si bien, Anitta subió dos postales respecto a su rol de embajadora de Fenty, desde la cuenta oficial compartieron algunos de los videos y fotografías qué la intérprete de 'Envolver' hizo recientemente elevando la temperatura a más no poder.

Fuente: imagen - instagram @anitta - @savagexfenty

candencia al extremo.

Espectáculo de humo de Issa Savage!. Este mes, los Salvajes (@anitta, @preciousleexoxo, & @thejordanalexander) están llegando con un SERVE de lencería completo para satisfacer todas tus necesidades, actitud y cambio de ropa", reza la descripción qué pusieron desde Fenty y que lo acompañaron con un carrousel de fotografías bien veraniegas dónde llega puesto un bralette fuscia modelo 'Garden Maze Lace Unlined Plunge', valuado en 59,25 dólares.