Con dos prendas pegadas al cuerpo, Gamze Erçel volvió a enamorar a todos con su esplendida belleza

Gamze Erçel, sigue dando pasos agigantados en Internet, la hermana de Hande Erçel, es una de las grandes referentes de moda y tras el paseo con su familia, la influencer y modelo retomó su Instagram para volver a deleitar a todos con su bonita figura.

radiante y especial.

La joven no solo suele mostrar su vida familiar y laboral si no qué también aprovecha para posar a modo de selfie las 24 horas y es qué en las últimas horas, Gamze Erçel subió una historia de corta duración en la qué se la ve disfrutando del rayo de sol con una musculosa negra, gafas de sol modelo 'Dior Black Style Dior1 Cat Eye', perteneciente a la marca internacional Christian Dior y qué si bien no lo encontramos en la pagina oficial, en The Luxury Store aparece valuado en 254 dólares.

Top y con estilo

Gamze Erçel además de compartir una seguidilla de fotos de corta duración, también suele escoger alguna qué otra para utilizar a modo de posteo dónde compartió una postal en la qué se la ve posando con un garage de fondo y con la qué logró cosechar más de 77 mil likes.

una mujer con un marcado estilo propio.

"Si este bronceado se ve encendido", reza la descripción qué escribió y qué acompañó con una foto en la qué se la ve luciendo un outfit de dos piezas en tono gris: top estilo fruncido lateral qué en Shein tiene un valor de 3.99 dólares aprox, falda midi de satén de aproximadamente 5.9 euros en Ali Express y le sumó unas sandalias amarronadas modelo 'Kožené šlapky Answear Lab', valuado en 13.99 euros y para seguir con el mismo color de la parte de arriba sumó una cartera de Christian Dior 'Lady Dior', valuado en 6500 dólares aunque actualmente se encuentra fuera de stock.