Una de las estrellas de Stranger Things se sincera sobre su sexualidad

Hace un tiempo Ross y Matt Duffer, los creadores de 'Stranger Things', confirmaron la quinta y última temporada de la serie. En este contexto se ha hablado mucho sobre la ficción y sus actores, sobre todo de Noah Schnapp, el actor que interpreta a Will Byers, ya que a principio de año hizo unas declaraciones que llamaron la atención de los fanáticos. Al parecer ahora ha decidido dar una entrevista a Variety y sincerarse sobre su sexualidad.

En enero Noah compartió un video de Tik Tok y en el pie de la publicación escribió un breve mensaje que decía: "Cuando finalmente les dije a mis amigos y familia que era gay, después de estar asustado en el armario durante 18 años, y lo único que me dijeron fue 'ya lo sabemos'". Recientemente, el actor participó en una entrevista y reveló que el personaje que interpretó en Stranger Things le ayudó a salir del closet y declararse gay.

Noah Schnapp posó para Variety y lo compartió en su perfil de Instagram @noahschnapp.

Schnapp confesó: "Una vez que acepté plenamente que Will era gay, fue una velocidad exponencial hacia la aceptación de mi mismo". Por otro lado, el actor reveló que estaría en un lugar muy diferente si no hubiera interpretado este personaje, ya que lo ayudó a aceptarse tal y como es. Noah se animó a afirmar: "Sin Will probablemente seguiría en el armario".

El detrás de escena de Stranger Things. Imagen de Instagram @noahschnapp.

La primera temporada de 'Stranger Things' se emitió por primera vez en 2016, cuando Noah tenía solo 11 años, así que creció sumergido en el mundo de la fama y bajo la atenta mirada del ojo público. En este sentido, todos los comentarios de los fans cuestionando la sexualidad de Will, hicieron que el actor reflexionara sobre su sexualidad, impactando en su propia identidad.

Cuando la serie finalmente dio a conocer que Will era gay, la respuesta positiva del público y de los medios motivaron al actor. "Explotó en la prensa, y todo el mundo estaba como, '¡Oh Will es gay!' ¡Hurra!", comentó Noah. "Vi todos esos comentarios en Instagram y Tik Tok. No había ni un comentario malo sobre que fuera gay. Yo estaba como si el tiene todo este apoyo entonces ¿por qué debería preocuparme?", sentenció el actor.