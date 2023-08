Taylor Swift y SZA son las grandes elegidas para llevarse todo en los MTV Video Music Awards

SZA y Taylor Swift están en su mejor momento, tanto la cantante de 'Kill bill' cómo la artista qué brilla en pleno 'Eras Tour' son quienes han adquirido un gran récord en varias de las categorías de cara a los MTV video music awards, qué se celebrarán en el prudential Center de New Mark, en Nueva Jersey el próximo 12 de septiembre a las 20hs

¿Cuántas categorías buscan ganar?

Si vamos en cuánto a números, Taylor Swift logró apoderarse con 8 nominaciones, mientras que SZA cuenta con un total de seis, entre ambas se destaca el estar en la categoría 'mejor video musical', Taylor por Anti Hero y SZA por Kill Bill compitiendo a su vez contra otras estrellas cómo: Doja Cat (super freaky girl) Miley Cyrus (flowers) Olivia Rodrigo (Vampire) y Kim Petras & Sam Smith (Unholy).

La gran promesa

Según el registro llevado por The Hollywood Reporter es la única mujer qué ha ganado por tres veces consecutiva la categoría 'mejor video musical' y esto se dio en los casos de Bad Blood, You need to calm down y la versión extendida the All Too Well.

Fuente: Imagen - Instagram @taylorswift

El vestuario qué Taylor Swift lleva al cantar Long Live

Para este año Taylor fue tenida en cuenta tras el gran boom de su último álbum 'Midnights' buscando llegar a la cima en las categorías: Mejor canción pop del año, mejor dirección, mejor puesta en escena, mejor efecto en video, mejor edición, mejor video del año, artista del año.

Seguida de Taylor

Quién tampoco se queda atrás es SZA quién está nominada en las ternas: video del año, canción del año, mejor dirección, mejor arte, mejor edición y mejor Rithm and blues (por Shirt).

Fuente: imagen - Instagram @sza

Arrasando con su nuevo álbum 'SOS' busca ganar esas 6 categorías de las qué participa.

Nuevas reglas

Según informa the Hollywood Reporter el público jugará un importante rol durante las votaciones y es qué en medio de las 50 categorías, los espectadores tendrán la posibilidad de votar por sus favoritos: video del año y artista del año.