Sol Pérez presumió su hermosa y trabajada figura frente al espejo

A la boda de Sol Pérez y Guido Mazzoni no se podrá entrar con teléfonos celulares. ¿El motivo? El empresario indicó: "Tiene una explicación... es para que la gente se divierta, yo llego a estar en mi casamiento y llego a ver una persona que está con el celular 'te vas'".

Sol Pérez en la última entrega de los Martín Fierro

La celebración será a fin de año y tiene una razón. "Cuando estábamos buscando fechas, yo quería 25 de noviembre y tiene una conexión en general con mis abuelos porque yo siento que me cuidan y me empujan, y mi abuela siempre me decía, 'yo te voy a llevar a la tele'", contó Pérez.

"Es una fecha muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela. Mi abuela que perdí cuando era muy chica, la mamá de mi mamá", reconoció la panelista de Telefe.

Quienes le están organizando el evento son Claudia Villafañe y Florencia Méndez Acuña, que forman parte de la productora de eventos Plan V. Hasta el momento, la dupla tiene cerca de 400 invitados.

Sol se prepara para dar el gran sí y todos los días entrena para lucir espléndida. En Instagram comparte gran parte de sus rutinas físicas y también los resultados. Ahora, presumió su hermosa y trabajada figura frente al espejo y se llevó todas las miradas de los internautas.