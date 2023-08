Estos son los famosos que padecen ELA

El martes 8 de agosto, el mundo del espectáculo se vio conmovido por la noticia de que Bryan Randall, el novio de la afamada actriz Sandra Bullock, falleció tras padecer por tres años Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA o ALS, por sus siglas en inglés). Mediante un comunicado que la familia del hombre de 57 años entregó a la revista People se dio a conocer la triste partida.

“Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra el ELA”, rezaba el comunicado que estremeció al mundo. El famoso fotógrafo, que era oriundo de Portland, Oregón, tenía 57 años al momento de su muerte.

Qué es la ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica “es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios”, de acuerdo con Medline Plus. Si bien los medicamentos y la terapia pueden alentar el avance de la ELA, lo cierto es que no tiene cura por el momento.

Mira el video: Qué es la ELA

Los famosos que fueron diagnosticados con ELA: Stephen Hawking

Al hablar de ELA, una de las principales personalidades que se nos viene a la cabeza en un primer momento es Stephen Hawking. Quien fue un reconocido físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, saltó a la fama por su “Teoría del Todo”. Aun así, pasó gran parte de su vida luchando contra la ELA, enfermedad que le fue diagnosticada en 1963, cuando tenía 21 años. El científico falleció el 14 de marzo de 2018 en Cambridge, Reino Unido.

Sam Shepard

El actor Sam Shepard falleció el 27 de julio de 2017, a la edad de 73 años, a consecuencia de la ELA. Shepard intervino en películas tan conocidas como como 'Elegidos para la gloria' o 'El informe Pelícano'.

Richard Glatzer

El actor Richard Glatzer, que saltó a la fama por la película 'Siempre Alice', murió a causa de la ELA en 2015.

Steve Gleason

El exjugador de fútbol americano, del New Orleans, Saints, fue diagnosticado con ELA en 2011. Al poco tiempo nació su primer hijo, Rivers. El deportista no dejó perdió las esperanzas de una vida feliz y en 2018, tras un proceso de fertilización in vitro, nació su segunda hija, Gail. En sus redes sociales, Steve Gleason publica su día a día en familia.

Como ellos, fueron varios los famosos que dieron batalla al ELA. Una de las historias más destacadas fue la de Stephen Hawking, a quien se la detectaron a sus 21 años y falleció a los 76.

Carlos Matallanas

El periodista Carlos Matallanas sufría ELA desde 2013 y falleció con 39 años

Constantino Romero

El famoso presentador y actor de doblaje, Constantino Romero, falleció a causa de la ELA en 2012. .

Juan Carlos Unzúe

Juan Carlos Unzúe, exfutbolista y entrenador, se verá obligado a abandonar el fútbol después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Lou Gehrig

Durante mucho tiempo se pensó que el famoso jugador de béisbol, Lou Gehrig, fue la primera celebridad conocida en contraer ELA. Gehrig falleció en 1941 víctima de este tipo de esclerosis.