Conoce todos los detalles sobre el nuevo proyecto de Belinda

Belinda dio sus primeros pasos en la industria del entretenimiento a los once en la serie 'Amigos por siempre' y a lo largo de los años ha pasado por la televisión, el cine y la música. Hace unas horas atrás, la artista sorprendió a sus fans al comunicar una de las noticias más importantes de su carrera, ya que firmó contrato con una importante empresa discográfica.

La cantante de 'Luz sin gravedad' utilizó su perfil de Instagram, donde la siguen más de 16 millones de seguidores, para hacer mención sobre el hito. Aparentemente la cantante firmó con Warner Music Group, la compañía multinacional de entretenimiento y música que representa a numerosos artistas como Cardi B, Ed Sheeran, Coldplay, Bruno Mars y otras figuras de renombre.

Belinda firmando el contrato con Warner Music. Imagen de Instagram @belindapop.

Belinda prepara su regreso a la escena musical después de años de estar sumergida en situaciones que no le permitían crecer en el ámbito artístico. La cantante estuvo diez años sin disquera, pero hace unos días hizo pública su decisión de formar parte de Warner Music. Para celebrar, la intérprete organizó un evento privado en Miami y además publicó un breve mensaje en su perfil de Instagram.

Belinda reveló en el comunicado oficial que durante muchos años pasó por momentos difíciles así que no pudo seguir apostando a su desarrollo musical. "A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías", sentenció la cantante.

Belinda está feliz de ser nuevo miembro de Warner Music. Imagen de Instagram @belindapop.

Además, la artista agregó: "Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mi, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope". Al final del mensaje le agradeció a sus fans y reveló que muy pronto llegará nueva música.