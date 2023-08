Bellísima: Romina Malaspina enseña cómo se prepara para el Bailando 2023

Romina Malaspina ya se está preparando para su gran debut en el Bailando 2023. Así lo enseñó en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas y llenan sus publicaciones de comentarios y corazones.

Así lucía Romina Malaspina cuando ingresó a Gran Hermano 2015

Este año será su revancha, ya que fue convocada para participar del reality de danza justo antes de la pandemia y nunca se concretó su paso por la pista más famosa de la TV. "Estoy ensayando a full y preparándome para una nueva etapa en la televisión", contó a La Nación.

Luego, detalló: "Estoy tomando clases de baile para hacer lo mejor que pueda. Y también estoy muy abocada al desarrollo de mi música, que es mi principal proyecto hoy en día, como DJ y productora, fusionando dos géneros que son los más escuchados del momento: la música urbana y la electrónica".

Romina Malaspina deslumbra con su belleza

Y, sobre su futuro delante de las cámaras, Malaspina señaló: "Me encanta la televisión, pero lo que amo es la música. Sin embargo, si me proponen algo que suma, o un formato interesante, sí, me gustaría hacer televisión. Quiero disfrutar el trabajo en tele lo más que pueda, mientras la prioridad en mi proyecto musical me lo permita".

Mira el video de Romina Malaspina en su ensayo para el Bailando 2023