Nicole Neumann sabe cómo elevar la temperatura en Instagram y llevarse todas las miradas

Nicole Neumann no está viviendo su mejor momento por la relación que hoy tiene con su hija, Indiana Cubero. El vínculo madre-hija pende de un hilo y no hay quien no haya opinado sobre esto. Ahora, quien salió a hablar fue Laura Ubfal.

Nicole Neumann

La periodista indicó en América TV que Neumann no se lleva bien con su hija a pesar de que en Instagram compartió una instantánea de su embarazo. "No hay ningún acercamiento. En los medios pusieron que Nicole Neumann le va a hacer la fiesta de 15. Ella no va a hacer ninguna fiesta", comenzó diciendo en Intrusos.

Y agregó: "Lo que yo conté es que Mica y Cubero le ofrecieron hacer una fiesta de 15 pero Indiana no quiso. Es una chica que está pasando un momento en el que no tiene relación con su mamá".

Nicole Neumann y su hija

Hasta el momento, la hija de Neumann prefirió celebrar con una reunión íntima el próximo 18 de octubre, día de su cumpleaños número 15.

Mientras tanto, Nicole Neumann se mantiene muy activa en sus redes sociales y se lleva todas las miradas. Ahora, compartió un video con el que elevó la temperatura de más de un internauta.

