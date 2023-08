El nuevo avance musical de Belinda que dejó boquiabiertos a los internautas

Belinda, reconocida por su nombre completo Belinda Peregrín Schüll, ha dejado una huella indeleble en el mundo del espectáculo y se ha convertido en una destacada figura como influencer. Su carrera abarca diversos ámbitos, desde la música hasta la actuación y la moda.

Comenzando su carrera como actriz infantil en telenovelas mexicanas, Belinda ganó reconocimiento por su talento y carisma. Sin embargo, fue su incursión en la música lo que la catapultó a la fama internacional. Sus canciones pegajosas y su estilo único la llevaron a convertirse en un ícono pop latino, vendiendo millones de discos y cosechando premios.

Paralelamente, Belinda incursionó en el mundo de la moda, convirtiéndose en una influencia en tendencias y estilo. Su sentido de la moda vanguardista y su capacidad para fusionar diferentes estilos la convirtieron en un referente para jóvenes seguidores. Con la llegada de las redes sociales, Belinda expandió su influencia como una destacada personalidad en línea. A través de plataformas como Instagram y Twitter, compartió su vida, opiniones y proyectos, conectando aún más con su audiencia y manteniéndose relevante en la cultura pop.

No obstante, quienes crecieron escuchando la música de Belinda extrañan, hace rato, que su artista preferida de su niñez lance canciones como “Luz sin gravedad”, “Ángel”, “Sin Freud Ni tu mama”, “Lo siento” y “Egoísta”. Pues, hace más de diez años que la artista nacida en España no saca temas en solitario, aunque sí ha lanzado colaboraciones con artistas de la talla de Ana Mena y Los Ángeles Azules.

BELINDA FIRMÓ UN CONTRATO MUSICAL CON WARNER MUSIC. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

El importante anuncio de Belinda

Para fortuna de sus fans, este lunes, Belinda anunció una increíble noticia relacionada con su regreso como cantante solista. Precisamente, la también actriz firmó un contrato con la disquera Warner Music para poder volver a hacer música como antes. “¡YA ES OFICIAL! ¡MI NUEVA FAMILIA @warnermusicmex”, escribió con emoción en Instagram.

HACE MÁS DE DIEZ AAÑOS QUE BELINDA NO LANZA MÚSICA COMO SOLISTA. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

“A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías. Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mi, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope”, anunció Belinda.

Enseguida, sus fanáticos, como también otros artistas de la talla de Danna Paola, le escribieron mensajes como los siguientes en Instagram: “brilla”; “Ahora sí, agarren de todos!!!! Que ya llegó la mera mera”; “Oleeeeeeeeee”; “Esto me hace muy feliz mi amor!!!!!!”; “Te lo mereces Beli!!!”; “Estoy muy feliz por ti. Que sea el inicio de mucha nueva música espectacular y proyectos geniales”; “Que felicidad me da saber que volvés al lugar que dejaste, pero que siempre fue tuyo. 10 años sin tu música, pero ya no más”; “Con todo princesa”; “Lista para aprenderme todas las que vengan”; “The Latin Pop Princess is back!!!”.