Bella Hadid habla sobre su enfermedad: "15 años de sufrimiento invisible"

Tener fama, una carrera brillante en la industria de la moda, ser considerada como una de las mujeres más bellas del momento y vivir rodeada de lujos no garantizan una vida plena y feliz. En este caso, podemos afirmar que Bella Hadid comprende el significado de tenerlo todo y, a la vez, experimentar los momentos más difíciles, ya que sufrió durante años a causa de vivir con una enfermedad crónica. Recientemente, confesó que por fin está libre de esta dolencia.

Bella Hadid destaca como una de las 'top model' más exitosas del momento, de hecho la celebrity se encuentra en el ranking de las modelos mejores remuneradas del mundo. A menudo se asume que el éxito, la fama y la riqueza garantizan una vida próspera y llena de abundancia, pero esta percepción no siempre coincide en la realidad. En el 2012, Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una experiencia que deja en evidencia que las luchas internas pueden persistir incluso cuando, desde el exterior, parece que se lo tiene todo.

Bella Hadid comentó en su Instagram: "Traté de elegir las fotos más positivas que pude".

En 2012, Isabella fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se contrae luego de una picadura de una garrapata infectada. En un primer momento, esta dolencia causa síntomas como fiebre, sarpullido en la piel, dolor de cabeza y fatiga. Si no se trata temprano, puede extenderse al corazón, las articulaciones e incluso el sistema nervioso. En el caso de la modelo, fue diagnosticada y dejó de asistir a la escuela secundaria, ya que se sentía exhausta todo el tiempo, tenía síntomas de depresión y problemas de memoria.

Bella Hadid sufrió años a causa de esta enfermedad. Imagen de Instagram.

Aparentemente, Hadid utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso mensaje con un carrusel de imágenes para mostrar las situaciones que vivió y agradecer a las personas que la apoyaron. "El universo funciona de las formas más dolorosas y hermosas, pero necesito decir que si estás luchando, mejorará. Lo prometo", expresó Bella. Luego agregó: "Casi 15 años de sufrimiento invisible, valió la pena si soy capaz, si Dios quiere, tener toda una vida de difundir el amor desde una copa llena, y ser capaz de ser realmente yo mismo, por primera vez en la historia".

Bella Hadid le agradeció a su mascota Glizzy P. Frijoles, por estar a su lado. Imagen de Instagram.

La modelo nunca ha ocultado su enfermedad y cómo ha afectado su vida, incluso ha tenido que dejar de lado trabajos y sueños personales. Sin embargo, el lunes pasado finalmente comunicó que se encuentra recuperada. "Estoy bien y ustedes no tienen que preocuparse. No cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, al momento exacto en el que estoy ahora mismo, con todos ustedes, finalmente sana, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy".