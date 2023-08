¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona que disfruta el presente

Los test de personalidad no dejan de causar furor en las redes sociales. Los internautas descubrieron en ellos una brillante opción para combatir el aburrimiento y además, para conocer rápidamente aspectos de su forma de ser que, quizás, desconocían. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que indica sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte de inmediato. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Caracol: no toleras que te digan qué hacer y sobresales por ser alguien libre. Amas vivir el hoy y consideras que el paso por la Tierra es muy fugaz para no hacer lo que uno ama. Disfrutas mucho de tu presente. Rara vez dices que no a nuevos desafíos y te encanta adentrarte en nuevas aventuras. Con frecuencia buscas poner a prueba tus habilidades.

Los test de personalidad son los favoritos de los usuarios / istockphoto

Cráneo: eres una persona tranquila y generosa. Siempre tienes en cuenta lo que los otros necesitan. Amas ayudar a la gente y no soportas ver sufrir a los que quieres. Intentas crear un mundo mejor y consideras que puedes contribuir a mejorarlo aportando tu pequeño granito de arena diariamente. Tratas a los demás de la misma manera que te gusta que lo hagan contigo.