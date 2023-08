Charlotte Caniggia se llevó todas las miradas en pijama

Desde hace tiempo, Charlotte Caniggia no se vincula con sus padres (Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia). "No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Solo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", reveló.

Charlotte Caniggia sobresale con su simpatía

Y, fiel a su estilo, añadió: "Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".

Charlotte no tiene pelos en la lengua y no se calla lo que piensa. De hecho, esto fue lo que hizo que se ganara el corazón de tanta gente. Con sus primeras apariciones en los programas de Marcelo Tinelli demostró no tener filtro y cautivó a los televidentes.

Charlotte Caniggia

En la actualidad, la joven recibe muestras del cariño de su público en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores. Allí, Caniggia sube todo tipo de contenido que, rara vez, pasa desapercibido. Ahora, compartió un pequeño video en pijama y se llevó todas las miradas.

