Sandra Barneda se enojó en vivo: esto le dijo a José Antonio Avilés en vivo

El pasado martes 1 de agosto se vivieron momentos de tensión en Así es la vida, el programa de Telecinco. José Manuel Moreno, el abogado de Chabeli Navarro, visitaba los estudios del canal para conversar acerca del supuesto embarazo que tuvo y la polémica alrededor de su relación con Bertín Osborne, quien es constantemente defendido por José Antonio Avilés.

Como el periodista cordobés de 27 años no redondeaba su pregunta hacia el abogado y no iba "directo al grano", la conductora Sandra Barneda le pidió que pregunte con claridad. Sin embargo, Avilés se despachó con una crítica inesperada.

Sandra Barneda es la presentadora de "Así es la vida", el programa de Telecinco.

"Pues voy a ser muy claro ¿Sabes por qué no le quiero preguntar? Porque termina contestando lo que a usted le da la gana", le recriminó José Antonio Avilés al letrado, mientras se notaba la incomodidad del invitado, quien no tenía ninguna experiencia en un plató de televisión.

Sandra Barneda se enojó en vivo con José Antonio Avilés

En el medio de esa pelea, el periodista le agregó al abogado que tampoco contestaba las preguntas de la presentadora. "Te voy a pedir que no hables en mi nombre", le contestó Sandra Barneda a José Antonio Avilés, pidiendo respeto para con Moreno.

"Te pido por favor que le hagas preguntas, si no quiere responder, no hay una mala respuesta si no una mala pregunta", insistió la conductora de 47 años. Ante la discusión de Avilés y sus dichos de que "no le estaba faltando el respeto" al letrado, Barneda insistió: "no, en el momento en que te estás metiendo con su profesionalidad, nuestra misión es preguntar y de las respuestas sacar conclusiones".

Mientras José Manuel Moreno observaba la escena con estupor, el periodista y la presentadora continuaban con su discusión. Según Sandra Barneda, toda la polémica que rodea a Chabeli es "delicada".

José Antonio Avilés se enfrentó al abogado de Chabeli Navarro.

La presentadora explicó: "un tema así es delicado primero por línea editorial porque este programa decide según qué temas no tratarlos y menos si no hay pruebas. Yo he dicho al principio: 'Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es el uso que se le da'. La otra cosa es atentar contra el honor de alguien o no, la otra cosa es cómo se cuenta".

Para finalizar, la periodista pudo reflexionar sobre la situación: "ha salido esta entrevista. Vamos a ver qué cuenta, cuál es su versión, pero hoy en casa os podéis sentir moralmente divididos porque estamos hablando de un tema que es el aborto y para cualquier mujer que ha pasado por ahí, no es una decisión fácil. No es un tránsito fácil, todo lo contrario".