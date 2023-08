La película donde Salma Hayek es una bailarina exótica

Salma Hayek es una reconocida actriz, productora y empresaria mexicana que lleva años trabajando en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Si bien al comienzo de su carrera inició en las telenovelas, su gran talento y versatilidad para interpretar diferentes personajes la llevaron a convertirse en una estrella de Hollywood. A continuación te mostramos algunos destellos de la película donde la actriz interpretó a una bailarina exótica.

Salma Hayek saltó a la fama en la década de los 90, tras participar en 'El callejón de los milagros'. Imagen de Instagram @salmahayek.

En 2011, Salma participó en 'Americano', una película francesa escrita y dirigida por Mathieu Demy. Al parecer se trata de una cinta dramática que dura 90 minutos y te lleva a transitar diversas emociones. El film cuenta con un reparto brillante conformado por Mathieu Demy, Salma Hayek, Geraldine Chaplin, Chiara Mastroianni, Carlos Bardem y Jean-Pierre Mocky.

El largometraje relata el viaje de Martin desde Francia a Los Angeles, su hogar de la infancia. El protagonista vive la trágica muerte de su madre, así que decide ir a buscar en busca de la chica a quien su madre heredó su casa. Esa muchacha es 'Lola', una bailarina nudista que trabaja en un club nocturno llamado 'Americano', ubicado en Tijuana, México.

Salma Hayek da vida a Lola, una bailarina exótica que fue amiga de la madre del protagonista. En este caso, la artista mexicana muestra su faceta más madura en la actuación, pero no es la primera vez que la vemos como bailarina sensual. Aparentemente, la actriz ya había hecho números parecidos en 'From Dusk Till Dawn', interpretando a Satánico Pandemonium, e incluso fue una enfermera sexy en el musical 'Across The Universe'.

Tal como parece, la mexicana nunca se detuvo ante los desafíos puesto que ha lo largo de su carrera interpretó a personajes únicos y exigentes. Por esta razón, su gran talento y versatilidad la llevaron a convertirse en una estrella a nivel internacional e incluso a recibir numerosos premios y nominaciones.