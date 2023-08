Kylie y Kendall Jenner se sinceran sobre su vida íntima

La tercera temporada de 'The Kardashians' se estrenó el 25 de mayo, pero fue lanzando un nuevo episodio cada jueves. Por esta razón, la audiencia se mantuvo al pendiente de la vida del clan más popular de la televisión estadounidense. Al parecer, en el último capítulo salieron a la luz algunas confesiones de las hermanas menor de la familia, Kylie Jenner y Kendall Jenner.

Ser una estrella de la industria del entretenimiento tiene muchos beneficios y puede llegar a ser el sueño de muchos. Sin embargo, detrás de la emoción, las luces brillantes y el glamour, existen consecuencias negativas que deben enfrentar las celebridades en su día a día. Al parecer, en el último episodio, Kylie y Kendall se animaron a pasar por el confesionario y hablaron sobre algunos hechos escalofriantes vivieron a causa de la fama.

Kendall Jenner es modelo, empresaria y celebridad de TV. Imagen de Instagram.

Kylie se sinceró con el público sobre cuestiones relacionadas a la intimidad y los paparazzis y expresó que vivió muchas situaciones difíciles que la marcaron. La empresaria reveló que en una ocasión de su adolescencia, un reportero se tiró debajo del vehículo en el que iba para tomar fotos con un ángulo que mostrara su entrepierna. "La foto salió en el Daily Mail y en la leyenda decía: Kylie sin dignidad", recuerda la socialité.

Por su lado, Kendall también habló sobre otras experiencias negativas. La super modelo afirmó que la opinión pública y la prensa le faltaron el respeto en múltiples ocasiones, recordando que su hermana Kim Kardashian saltó a la fama por un video íntimo. "Creo que crecimos y somos decentes a pesar de todas las cosas grotescas que hemos experimentado en la vida", afirmó la dueña de 818.

Kendall Jenner es modelo y tiene la empresa Drink 818. Imagen de Instagram.

Kendall señaló que todo el mundo se ha mantenido pendiente de que salga un video íntimo de ella o Kylie, para denigrarlas, así que la dueña de Kylie Cosmetics agregó: "Me sorprende que aún sea normal y feliz después de todo lo que he pasado". Al parecer, el clan Kardashian-Jenner ha tenido que soportar muchas experiencias difíciles y denigrantes. Esto deja en claro que no es tan fácil ser una super estrella.