Jennifer Lopez posa en lencería y desata la admiración

Jennifer Lopez es una de las artistas más queridas del siglo y esto se debe a su talento en la actuación, la música, el baile y los negocios. Con el paso de los años, la diva del Bronx ha alcanzado fama y éxito en la industria del entretenimiento, así que hoy en día es reconocida en diversas partes del planeta. Recientemente, la actriz se robó todas las miradas luego de posar en lencería.

La artista comenzó como bailarina de apoyo de los New Kids on the Block y luego se animó a trabajar en el programa de televisión 'In Living Color', para después convertirse en una de las bailarinas de Janet Jackson. Al tiempo, JLo decidió hacer su propia carrera y consiguió un rol protagónico en 1993, en la película 'Nurses on the Line: The Crash of Flight 7'. En marzo de 1997, Jennifer interpretó a la cantante latina Selena y se convirtió en un éxito.

Con el paso de los años, Lopez participó en incontables películas, series y programas de televisión y al mismo tiempo lanzó su carrera musical. En la actualidad se puede decir que es una artista con todas las letras e incluso se dedica al modelaje, ya que muchas marcas la consideran como una musa de inspiración. Hace unas horas atrás, Jennifer se atrevió a compartir algunos destellos de una sesión de fotos donde dejó ver su ropa interior.

Jennier Lopez posa con un conjunto negro. Imagen de Instagram @jlo.

Lopez utilizó su perfil de Instagram, donde la siguen más de 250 millones de usuarios, para subir una serie de publicaciones presumiendo su bellísima figura luciendo dos conjuntos sensuales y atrevidos de lencería. En una de las fotos, la actriz posa con un modelo de encaje de dos piezas en color negro con portaligas y una bata entallada al cuerpo con el mismo diseño. Para complementar el look, agregó un colgante, pulseras y gafas de sol.

JLo se anima a los diseños coloridos. Imagen de Instagram.

En otra publicación, Jennifer llevó un conjunto en azul marino y lo combinó con un kimono con estampado y unos zapatos con transparencias. Obviamente, la reacción de los usuarios no se hizo esperar, así que llenaron el post de 'likes' y mensajes con elogios para la artista.