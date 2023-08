Fervor por Taylor Swift: estas son las celebrities internacionales qué dijeron presente en el Eras Tour

Taylor Swift está revolucionando al mundo entero, la cantante de Lavander Haze hizo su pasada por Los Ángeles y el estadio se vio repleto no solo de fanáticos homónimos si no también de ciertas actrices qué no quisieron perderse del 'Eras Tour' y así fue cómo lo compartieron vía Instagram.

Madison eufórica

"Último golpe... No soy nueva en esto, soy fiel a esto El Eras Tour fue 10/10", reza la descripción qué Madison Pettis puso en uno de sus extensos posteos y qué acompañó con videos y fotos de lo qué ha sido uno de los inmensos shows de Taylor Swift y en el qué la actriz a su vez destaca 'Cruel Summer', perteneciente al último álbum, Midnight de Swift.

Fiel seguidora

Madison no solo compartió lo qué ha sido la gran salida con su amiga si no qué también sumó su outfit clásico para la ocasión y un recuerdo intacto qué decidió volver a traer al presente cómo esa niña qué reconfirmó una vez más su fanatismo por Taylor Swift.

Fuente: Imagen @madisonpetis

quién nunca abandonó sus idolos.

En la primera se la ve a Madison Pettis, la estrella de Entrenando a papá en la misma época de la película cuándo le hicieron un reportaje y habló de su amor por Taylor Swift y cómo ya ahora en el presente y con 25 años mostró su look al primer show qué finalmente pudo disfrutar de su ídola y qué se la vio luciendo una musculosa en crudo y debajo un jean.

La otra estrella

Quién tampoco quiso perderse de una nueva función fue Lana Condor, la intérprete de 'A todos los chicos qué me enamoré asistió con su novio, Anthony De La Torre y vivieron una velada a pura música y besos.

Fuente: Imagen @lanacondor

Salida en pareja.

"¿Podemos estar siempre tan cerca? (y por nosotros me refiero a mi prometido sexy y @taylorswift", reza la descripción qué puso Lana Condor y qué lo acompañó con una seguidilla de postales entre las qué se ve una gran puesta de luces en todo el estadio, corazones de stickers, la preparación de uno de los outfits para el dresscode y miradas entre ambos con gran complicidad en el qué se la vio a Lana luciendo un vestido blanco, saco rosado y capelina vaquera de plumas y con apliques de brillos delante y detrás en plateado.

La canción compartida

Para sumar momentos, Lana quiso destacar el momento en el qué Taylor Swift cantó sobre el escenario uno de sus clásicos más elegidos por los fanáticos 'Enchanted'.

El ojo de Lana

El posteo ya cuenta con más de 619 mil likes en el qué también se la vio a Taylor con un mega vestido rosado de princesa mientras el estadio estaba repleto de luces led al ritmo de la música.