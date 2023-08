Luis Miguel brindó su primer concierto en Argentina y en las redes los usuarios estallaron de confusiones

Luis Miguel está viviendo su mejor momento musical, el cantante quién se encuentra más vivo qué nunca al pisar el escenario, a arribado a Buenos Aires para dar un total de ocho conciertos en el Movistar Arena pero su aspecto físico ha desatado muchísimos comentarios a tal punto de qué en Twitter fue tendencia no solamente por el mega despliegue si no por las dudas qué circularon en cuánto a qué muchos creían qué no se trata del 'verdadero Luis Miguel'.

Fuente: imagen @_pastel

tiempo de memes.

"Luis Miguel en su mansión de Acapulco viendo cómo marcha su franquicia de dobles qué actúan por todo el mundo", twitteó @_pastel poniendo cierto humor al rumor qué circuló entorno a qué no era Luis Miguel.

Fuente: imagen @eleovalentini

confusiones...

Otros apuntaron directamente a las diferentes facciones: "No es ka nariz, ni la oreja de Luis Miguel. La nariz ponele que se la operó mucho pero el hélix de la oreja", twitteó @eleovalentini y qué lo acompañó con dos fotos una sobre la portada de su album y la otra del concierto en el Movistar Arena.

Las otras voces

Si bien se pudieron leer muchas dudas entre los usuarios también hubo otra campana y fue de los qué defendían qué se trataba del verdadero sol de México y aquí te compartimos algunos de los qué fueron apareciendo:

Fuente: imagen @ssemilia

más comentarios.

"Los ENVIDIOSOS diciendo que Luis Miguel no es Luis Miguel o que hay muchos Luis Miguel... Luis Miguel hay UNO solo y es el mejor cantante hispanohablante de la historia. Es el más elegante. No usa barba. Le gustan las mujeres. Simplemente, el UNO. Te amo Luis Mi. Soporten", twitteó @ssemilia saliendo a defender al artista y dejando en claro qué es único.

Fuente: imagen @andreafolivera

Fans atentos.

"Dejen de hablar pavadas que #LuisMiguel #LuisMiguelTour2023 no es él. Obvio que es él. Los gestos son típicos de él. Bajó mucho de peso y se debe haber hecho algún retoque. Nadie en esta tierra cantaría esos agudos con 53 años.. anybody... Le Amo", twitteó @andreafolivera hablando particularmente del rango vocal.