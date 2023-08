Este es el grado de estudios de Adara Molinero y los comienzos de su carrera

Adara Molinero terminó el show de Supervivientes 2023 en el segundo puesto, detrás de su pareja, Bosco Martínez Bordiú. La madrileña está acostumbrada a pasar por distintos realities e incluso se hizo conocida gracias a uno de ellos, Gran Hermano 17, y triunfó como ganadora en otro, el Gran Hermano Vip 7.

A pesar de que anunció que no volverá a la televisión por un largo tiempo, su presente exitoso se debe en gran parte a la pantalla chica, ya que la catapultó a la fama. Los comienzos de su carrera tienen que ver con la televisión y el modelaje.

Adara Molinero fue subcampeona de Supervivientes 2023.

El grado de estudios de Adara Molinero

La modelo madrileña estudió para ser tripulante de cabina de pasajeros en aviones, una profesión más conocida como azafata. "Yo siempre me imaginé siendo azafata, siempre me imaginé en un avión. Pero sentía que no lo iba a poder conseguir, como que era demasiado para mí", explicó acerca de la dificultad para conseguir trabajo en ese ámbito.

"Cuando empecé a estudiarlo me encantó, y el día del examen sentí muchos nervios. Pero la verdad es que todo el proceso hasta convertirme en azafata fue muy emocionante. Ese día llamé a mi familia súper feliz porque había logrado lo que quería", comentó la novia de Bosco Martínez Bordiú.

Además, la española mencionó cuáles eran algunos de los requisitos que te piden para ser azafata: "Me pidieron que no tuviera tatuajes visibles, que tampoco tuviera piercing. La idea es mantener una imagen totalmente limpia".

Luego de intentarlo, Adara Molinero pudo conseguir trabajo de azafata, aunque luego de varios años terminó abandonando la profesión porque los constantes viajes le impedían estar cerca de su familia y le generaban mucho estrés.

Adara Molinero es una joven modelo e influencer de 30 años con más de 800.000 seguidores en Instagram.

El comienzo de carrera de Adara Molinero

La nacida en Alcobendas, al norte de la capital española, comenzó siendo modelo en distintas giras por Indonesia y China. En 2016, con 23 años, volvió a España y se postuló para ser concursante en Gran Hermano 17, en el cual fue la undécima eliminada.

Luego estuvo en otros reality shows, como Secret Story: la casa de los secretos, Gran Hermano Vip 7 (el cual ganó), El tiempo del descuento y el reciente Supervivientes, en el cual quedó subcampeona.

¿Conocías estos datos acerca de Adara Molinero? Ahora sabes cuál es su grado de estudios y cómo fue el comienzo de su carrera.