Acusaciones inesperadas apuntan a Sofia Vergara como "la mujer más grosera"

Sofía Vergara es una de las actrices latinas más queridas de Hollywood. A lo largo de su carrera logró posicionarse en la fama internacional gracias a su cálida interpretación de Gloria Delgado-Pritchet, en 'Modern Family'. Recientemente, se destapó una polémica relacionada a la colombiana, ya que Teresa Giudice, una reconocida presentadora de televisión estadounidense, lanzó fuertes críticas hacia Vergara.

Sofía Vergara ha trabajado en numerosos proyectos de cine y televisión. Imagen de Instagram @sofiavergara.

Al parecer, la industria del entretenimiento esconde innumerables secretos y esta vez Giudice ha querido develar cómo es el verdadero carácter de Sofía Vergara. La conductora habló sin tapujos para sacar a la luz el "disfraz" que lleva puesto la actriz de 'Modern Family'. Gran parte del público asocia a la colombiana con su personaje de Gloria Delgado, una mujer carismática, divertida, honesta y amorosa, sin embargo, a los ojos de Teresa es percibida completamente diferente.

Teresa Giudice es una popular personalidad de televisión estadounidense. Imagen de Instagram @teresagiudice.

La presentadora de 'The Real Housewives of New Jersey', presentó un episodio en su podcast 'Namaste B$iches' y allí se refirió negativamente a Vergara, al punto que la llegó a catalogar como la persona más más grosera que ha conocido. En su podcast explicó: "La persona de relaciones públicas de Sofía Vegara y mi persona de relaciones públicas hablaron juntas, y supongo que las dos dijeron: 'Hagamos una foto de Teresa y Sofía juntas'".

Giudice no quería tomarse una foto con ella, ya que no suele pedir fotos a otras personas, así que no le interesaba tener una imagen con ella. Aparentemente, Sofía tampoco quería tomarse la foto, ya que su actitud dejó que desear: "Cuando fuimos a tomarnos una foto, ella estaba como parada frente a mí. Es como, 'OK, así no es como se toma una foto'. Era como la mujer más grosera que he conocido".

Sofía Vergara ha ganado diversos premios y reconocimientos. Imagen de Instagram.

El momento incómodo no terminó allí, puesto que Vergara se puso a hablar con su persona encargada de relaciones públicas, quejándose de la imagen. Desde que vivió esa situación en 2017, Teresa no es tan fan de Sofía. Cabe aclarar que la presentadora de TV afirmó que la actriz colombiana olvidó sus raíces y "no es una persona con los pies en la tierra".