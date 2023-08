Soledad Pastorutti es una de las artistas argentinas más queridas. Años atrás, con su música renovó el folclore argentino y provocó que miles y miles de jóvenes se interesaran por este género musical. En la actualidad es considerada una de las nuevas figuras del folclore nacional junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra.

La Sole

Tiene decenas de canciones. Sin embargo, hay dos que son sus favoritas. "Aparte de los hits que todos conocemos, hay dos canciones que quiero mucho", reconoció, tiempo atrás, La Sole a Teleshow.

Luego, detalló: "Una que escribí y que tuve la oportunidad de que Santana le ponga la guitarra, que se llama 'Vivir es hoy', que es un orgullo personal: animarme a escribir una canción que encima es como un himno para mi público. Y 'Brindis', no solo por lo ocurrido con el Diego (por Maradona), sino porque es un tema que me regaló Afo Verde cuando tomé las riendas de mi carrera, y me sigo identificando con su letra".

Soledad Pastorutti se llevó todas las miradas al aire libre y sin maquillaje

Pastorutti tiene miles y miles de admiradores en todo el país y esto se puede ver en sus redes sociales. En Instagram, sus fanáticos le dejan cientos de mensajes en sus publicaciones y la llenan de corazones.

Rara vez pasa desapercibida cuando comparte material. Ahora, se llevó todas las miradas al aire libre y sin maquillaje. En las imágenes se la ve junto a su esposo en Potrerillos, Mendoza.

Mira el video