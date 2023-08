El insólito "robo" que cometió Margot Robbie en un hotel

Margot Robbie es una de las actrices más talentosas y bellas de la industria, de la que nadie ha parado de hablar desde el estreno de “Barbie”. Pues, la australiana fue la elegida para interpretar a la icónica muñeca rubia de Mattel en la película live-action que salió a la luz el pasado 20 de julio en todos los cines del mundo.

Lo cierto es que Robbie ya era muy famosa antes del lanzamiento de “Barbie”. Precisamente, saltó a la fama gracias al papel de Naomi en “El lobo de Wall Street” (2013), cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por el mismísimo Martin Scorsese. Tres años más tarde, llegó su memorable interpretación de Harley Quinn en el film “Escuadrón Suicida”, con Jared Leto como el Guasón.

MARGOT ROBBIE LUCIÓ CADA ATUENDO DE LA MUÑECA BARBIE EN LAS PRESENTACIONES DEL FILM EN CADA PAÍS. FOTO: INSTAGRAM

Desde entonces, Margot siguió creciendo y brillando en grandes producciones de Hollywood. “Babylon”, “Aves de presa”, “Había una vez en Hollywood”, “El escándalo”, “Focus” y “Yo, Tonya”, son algunos de los films que protagonizó Robbie en los últimos años, consiguiendo nominaciones a los Premios Oscar. Es por esto que, todo lo que tenga que ver con Margot llama la atención de sus fanáticos y del mundo del espectáculo en general.

El insólito “robo” de Margot Robbie a un hotel

En ese contexto de furor por la Barbie de Margot Robbie es que volvió a hacerse viral un video suyo dando una insólita, o graciosa, declaración. Fue en un programa de “The tonight show with Jimmy Fallon”, emitido ocho años atrás, que la actriz de 33 años confesó que cometió un “robo” en un hotel.

Mira el video: Margot Robbie confiesa un insólito suceso en un hotel

En principio, el presentador estadounidense la acusó a Margot al decirle lo siguiente: “He oído que robas el papel. Eso es lo que he oído, un rumor que oí, que cuando vas a un hotel o algo así, te robas el papel higiénico”. Robbie, sorprendida, se defendió: “Sé que suena mal. Sólo fue una vez”, a lo que Jimmy insistió: “¡Te tengo! Fue solo una vez, ¡habla de ello!”.

“Fue un momento de desesperación. Vivía en Nueva York y estaba ocupada, estaba trabajando en ‘Wolf’ (El lobo de Wall Street), no tenía tiempo. Cada vez que llegaba a casa me daba cuenta de que había vuelto a olvidar comprar el papel higiénico. Me estaba despidiendo de una amiga que se alojaba en un hotel; se iba a Australia y me lo dijo: ‘Puedes recoger cualquier cosa que quede por aquí’. Y pensé: ‘Genial, papel higiénico’. Y tomé una valija y me fui a casa llevando el papel higiénico”, contó Margot.