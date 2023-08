Con un vestido escotado en negro, Karely Ruíz le compartió a sus fans un nuevo objetivo para su vida

Karely Ruíz no para de dejar a todos mudos y es qué esta vez no va de la mano con presumir su esbelta figura si no con la idea de sumar una nueva responsabilidad a su vida y así es cómo la influencer daba la noticia en Tiktok:

El comunicado de la mexicana

"Hola, ¿cómo están chicos? pues yo muy feliz porque ya entré a la escuela, hoy me inscribí y ahorita voy a mis clases de baile en tacones", se la oye decir al comienzo a Karely Ruíz mientras qué mostraba a cámara un vestido negro de tiras finas.

"Ya me cansé de qué me dijeran qué estoy bien tiesa entonces pues ya, metí clases de baile para verme bien perra", siguió en cuánto a las críticas qué recibía y por las qué salió a demostrar su poder luchador.

La mirada del otro

Hablandole directamente a los haters, Karely sumó también que se está perfeccionando en el ambiente artístico y qué las críticaa hacia ella seguirán estando.

Fuente: imagen @karelyruizmxxx

las críticas.

"Ahora, ¿qué van a criticar? ya entré a la escuela... ya voy a saber bailar.. ¿ahora qué? enseño el culo así.. y ni modo, soporten perras, soporten", dijo mirando a cámara hacia quienes viven tirandole comentarios negativos.

Pedido

Luego se concluir con el mensaje de los haters, Karely prosiguió con un pedido hacia sus fanáticos por su estadía en México.

"Mañana cumple años una de mis mejores amigas y vamos a ver qué le vamos a hacer y voy a Guadalajara, se qué se lo festejaremos allá asi que recomiendenme lugares para cenar y qué sea rico", pidió a modo de ayuda a sus followers.

"Oigan me hice la depilación laser... lo mejor qué podría haber hecho neta no me han salido tanto vellos, estoy. Asi qué comenten si quieren más 'arreglate conmigo".