Cinthia Fernández modeló una nueva bikini y cautivó a sus admiradores

Cinthia Fernández es muy activa en sus redes sociales y allí enseña gran parte de su vida diaria. En Instagram, comparte con sus miles de admiradores tanto las buenas, como las malas noticias. Recientemente preocupó a algunos al hablar de su salud.

"Estoy anémica porque estoy entrando en la semana cuatro de una hemorragia. Menorragia, creo que se dice", reveló la panelista y agregó: "Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes. Se verificó que no tuviera infección, cosas. Me faltaban las imágenes".

Luego, Fernández, detalló: "Les comenté que seguía sangrando, me hicieron todos los estudios correspondientes, y en definitiva el miércoles siguiente me van a sacar el dispositivo anticonceptivo que tengo, me lo van a cambiar. No saben si está un poco más incrustado".

"Como que de posición está bien, pero evidentemente, algo me está lastimando. Además de eso lo tengo vencido. Decí que no... como para ponerle humor a la situación", añadió.

Cinthia no para un segundo y ahora modeló una nueva bikini en la red. "Señoras y señores hace dos días tenemos un clima de verano. Creo que me dieron ganas de spoilear y estoy totalmente autorizada...", comenzó diciendo en el video con el que cautivó a sus admiradores.

