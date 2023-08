Los desacuerdos de la familia real con las líneas de Meghan Markle en 'Suits'

Pertenecer a la familia real británica implica una serie de obligaciones, tradiciones y limitaciones que los miembros deben cumplir debido a su posición única en la sociedad. De hecho, el Palacio de Buckingham tuvo influencia en la vida de Meghan Markle, mucho antes de que el mundo se enterara de su relación con el príncipe Harry.

Los ex Duques de Sussex saludando a la prensa. Imagen de archivo.

Antes de casarse con el duque de Sussex, Meghan Markle tenía una brillante carrera en la actuación. La celebridad dio sus primeros pasos en la década de los 2000, pero saltó a la fama internacional y se hizo muy conocida al interpretar a Rachel Zane en la popular serie 'Suits', donde trabajó desde 2011 hasta 2018. Recientemente, Aaron Korsh, el creador de la reconocida producción, reveló detalles sobre la carrera de la ex duquesa de Sussex y reveló detalles de cómo influyó la familia real en el guion de 'Suits'.

El Palacio de Buckingham hizo comentarios especiales sobre el guion de la serie. "Diré, y creo que Harry puso esto en el libro, porque escuché a la gente hablar de ello: (la familia real) intervino en algunas cosas", expresó Aaron Korsh a 'The Hollywood Reporter' en una entrevista. Luego agregó: "No Muchas cosas, por cierto, pero algunas cosas que queríamos hacer y no pudimos hacer, y fue un poco irritante".

Patrick J. Adams y Meghan Markle en 'Suits'. Imagen de Netflix.

En el guion original, la producción quería que el personaje de Meghan, Rachel, le dijera a Patrick J. Adams el actor que interpretaba a Mike Ross el termino coloquial británico 'poppycock', que significa tonterías, sin embargo, la familia real estuvo en desacuerdo. El creador de 'Suits' explicó que era un término que él quería que apareciera en la serie, ya que la familia de su esposa lo utilizaba para discutir sobre temas delicados.

"En el episodio, Mike y Rachel iban a tener algo, y como un guiño a mis suegros, íbamos a hacer que ella dijera: 'Mi familia diría poppycock'. Y la familia real no quería que ella dijera esa palabra", reveló Aaron. Según las suposiciones del productor de televisión: "no querían que la gente cortara cosas de ella diciendo 'cock'", que significa pene, ya que muchas veces descontextualizan las cosas.

Meghan Markle interpretaba a Rachel Zane en la serie. Imagen de Netflix.

Aaron siguió la solicitud de la familia de Harry al pie de la letra, pero nunca se enteró quién era el miembro que revisaba y seleccionaba los guiones. Para finalizar, Korsh confesó que cambiaron 'poppycock', por 'disparate' y añadió: "No me gustó porque les había dicho a mis suegros que iba a estar en el programa".