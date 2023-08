La escatológica suma que le pagaron a Kim Cattrall por su cameo en 'And Just Like That'

Kim Cattrall es una actriz talentosa que se destacó por su papel icónico en la serie de televisión 'Sex and the City', lo que la catapultó a la fama y la convirtió en una estrella reconocida a nivel internacional. Recientemente, salió a la luz la cifra aproximada que recibió la celebridad por hacer un cameo en 'And Just Like That...', la producción que sigue la vida de los personajes de la saga: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

En diciembre de 2021 se estrenó 'And Just Like That...', la secuela de la popular serie estadounidense 'Sex and the city'. Sin embargo, la producción llegó con algunas sorpresas inusuales, puesto que la trama no giraba en torno a la vida de las cuatro amigas. La secuela seguía a los personajes de Carrie, Miranda y Charlotte, mientras que Samantha Jones, el personaje de Kim Cattrall, brillaba por su ausencia.

Kim Cattrall aparece en la portada de Vogue Grecia. Imagen de Instagram @kimcattrall.

Después de los pedidos de los fans, Cattrall hizo una fugaz aparición en la segunda temporada, que se estrenó en junio de este año. Hace unos días atrás, 'Daily Mail' dio detalles de la participación de la actriz y confirmó que habría recibido un pago de siete cifras por su cameo de 71 segundos. Al parecer, el periódico británico informó que se rumorea que Kim recibió al menos un millón de dólares por su breve aparición. Para los fanáticos del universo 'Sex and the city', su participación valió cada centavo, puesto que su personaje es muy importante en la historia.

Las exigencias de Cattrall para participar en la secuela

Cuando la actriz visitó 'The View', habló sobre su participación en la serie y confesó uno de los pedidos que le hizo a la producción. "Una de las cosas fue recuperar a Pat Field. Porque pensé que, si iba a volver, tenía que volver con ese estilo de Samantha, tenía que llevarlo más allá", expresó Cattral en la entrevista. Al parecer a la británica le parecía muy importante contar con los consejos de Patricia Field, la ex diseñadora de vestuario de 'Sex and the city'.

'And Just Like That...' cuenta con dos temporadas disponibles. Imagen de HBO Max.

"Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo, '¿Qué podemos hacer?' Y dije, 'Mmm. Déjame ponerme creativa'", reveló Kim. Aparentemente, la producción de 'And Just Like That...' logró convencer a la actriz después de años de negarse a participar y en medio de los rumores de rivalidad y conflictos con Sarah Jessica Parker.