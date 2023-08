Jimena Barón presumió su bella figura con una foto al borde de la censura

Jimena Barón es muy activa en las redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores que quedan encantados cada vez que da señales de vida. Con frecuencia, la actriz y cantante comparte mensajes profundos.

Jimena Barón sorprende en Instagram

Recientemente abrió su corazón y reflexionó sobre la vida. "Hay una creencia muy generalizada, instalada y poética de la vida que tal vez viene de la religión. Es esto de que si sos bueno te vienen cosas buenas y que la vida es lo que hacés y construís. Yo a mis 36 pienso que esto es mentira", expresó.

Y continuó: "Pienso que es muy bello de pensar y que en la vida, simplemente, es un camino que incluso la vida misma decide. Y que la vida, muchísimas veces, hace lo que se le canta el culo. Es más cruel de pensar, pero creo que es mucho mejor".

También, Barón habló del lugar de victimización que está presente en muchos. "Siempre pasarán cosas y vos tenés la posibilidad de hacer que no sean al pedo, de que sea aprendizaje y que eso que pasó te haga una mejor persona", indicó.

Por último, añadió: "Esto es poder y tener el control de las riendas de tu vida. No controlar lo que pasa y si es justo o no. Lo que pasó, pasó y la vida es así. Con eso hacer algo productivo, hacer que no sea al pedo".

Ahora, Jimena Barón volvió a encantar a todos. Pero esta vez no lo hizo con un mensaje, sino con una fotografía, al borde de la censura, frente al espejo en la que presumió su bella figura.