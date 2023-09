De rojo pasión, la hija de Chayanne conquista las redes con un look desafiante

Chayanne es de esos artistas latinos que, por más que pasen los años, sigue vigente en todo momento. Desde su debut en el grupo juvenil "Los Chicos" hasta su éxito en solitario, Elmer Figueroa Arce (nombre real del artista) ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su carisma, su voz inconfundible y su talento en la pista de baile. Con una exitosa carrera musical, su música abarca géneros como el pop, la balada y la música latina, con temas que siguen sonando hasta la fecha.

“Dejaría todo”, “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Torero” y “Salomé” son solo algunos de los hits que supo lanzar Chayanne a lo largo de su carrera. Estos siguen sonando en fiestas y las personas que fueron sus fanáticos en su juventud se han encargado de transmitir su música de generación en generación. No está de más decir que también fue todo un galán de telenovelas al protagonizar la tira “Provócame” en 2001.

Podemos decir que Chayanne no sólo triunfó a nivel profesional, sino que también lo hizo en su vida personal. Pues, el boricua se casó con el amor de su vida, Marilisa Maronese, en 1992. La pareja tiene dos hijos: Lorenzo Valentino Figueroa e Isadora Sofía Figueroa. Ambos, se han convertido en influencers de las redes sociales, donde cargan detalles interesantes de su vida. Fue la menor, Isadora, quien quiso seguir el camino de su padre en la música. Es por esto que, este año, lanzó dos exitosos singles: “Dime Qué Hago” y “HBD!”.

Isadora Figueroa conquista Instagram

La joven artista de 22 años cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram y, cada tanto, comparte detalles de su vida. Es más, en los últimos días, Isadora reveló cuán feliz fue tras haber presenciado los shows de Taylor Swift y Karol G, acompañada por su prima, Lele Pons. Para la ocasión, la hija de Chayanne lució un top negro con cadenas y un pantalón rojo pasión.

“Esta semana tuve el privilegio de ver a 2 mujeronas presentarse ante 2 estadios SOLD OUT @taylorswift @karolg. 2 países, 2 idiomas, 2 géneros musicales diferentes. Los 2 conciertos me sacaron las lágrimas. ¡¡He pasado toda mi vida soñando con poder crear música y compartirla con el mundo…Momentos como estos me inspiran de una manera que no pueden imaginar. Los kerooooo familia xx de cora!! A seguir soñandooooouuuu”, expresó Isadora en el posteo de Instagram.

Mira el video de Isadora Figueroa

Enseguida, algunos de sus 485 mil seguidores de Instagram, le dejaron comentarios con los mejores deseos para que próximamente ella pueda estar arriba de un escenario cantando. “No, but I can’t wait to see you sell out your stadium tour!”; “Próximamente, ISADORA EN CONCIERTO”; “Hay que seguir soñando para lograrlo y tú tienes con qué”; “bella bellísima”; “Im your fan”; “Eres magia”; “qué bonito! Son hermosas experiencias que enriquecen tu vida profesional, con recuerdos que quedan en el corazón”, rezaban los comentarios.