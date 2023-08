La historia detrás del entrenamiento de Carlos Alcaraz y Roger Federer

Carlos Alcaraz es uno de los tenistas españoles más talentosos, en la actualidad se encuentra en la primera posición del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Es el campeón vigente del US Open de Estados Unidos y del Campeonato de Wimbledon. A continuación, recordamos el día que el joven murciano tuvo la oportunidad de entrenar con Roger Federer.

Desde que Carlos Alcaraz levantó su segundo trofeo del Grand Slam, el 16 de julio, toda la atención se focalizó en él. Al parecer, las redes sociales se han llenado de historias del joven, su vida privada, su familia, sus vínculos amorosos y otros detalles. En este contexto salió a la luz un relato de 2019, un día que el joven tuvo un entrenamiento con Roger Federer.

Carlos Alcaraz nació en Villena, Alicante, España. Imagen de Instagram @carlitosalcarazz.

En 2019, el suizo ganador de 20 títulos Grand Slam, se estaba preparando para enfrentarse al tenista japonés Kei Nishikori. Federer tuvo un entrenamiento con Juan Carlos 'El mosquito' Ferrero, que ya se había retirado hace 7 años y se dedicaba a entrenar al joven Alcaraz que tenía 17 años. Una vez que pasó el partido de cuartos de final con Nishikori y Roger se consagró ganador, tenía que prepararse para enfrentarse a Rafael Nadal en las semifinales.

Por este motivo, Federer volvió a llamar a Juan Carlos Ferrero para llevar a cabo un nuevo entrenamiento. Luego de finalizar la sesión, 'El mosquito' le pidió a Roger si podía pelotear con su aprendiz y este accedió. En ese momento Carlos Alcaraz se encontraba en Londres participando en la modalidad Junior del certamen, así que aprovechó su oportunidad para entrenar con el suizo.

Roger Federer y Carlos Alcaraz pelotearon en 2019. Imagen de Instagram @carlitosalcarazz.

Juan Carlos Ferrero le dijo a Roger que su discípulo golpeaba fuerte, así que podía manejarlo. Un año y medio después del entrenamiento soñado, Alcaraz habló con el sitio 'Tennis Majors' y recordó el momento: "Con Rafa no he practicado, pero si con Federer en Wimbledon. Me fue muy bien, fue una experiencia única para mí. Quedé muy contento después y aprendí mucho". El tenista reveló que al principio estaba nervioso porque había mucha gente mirando. Sin embargo a medida que avanzaba el entrenamiento comenzó a relajarse y al final terminó disfrutando. Tal como parece, fue una oportunidad única y muy especial para el joven que tenía 17 años.