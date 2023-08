Julio Iglesias volvió a aparecer en las redes con un emotivo mensaje

Julio Iglesias ha dejado una huella imborrable en la música internacional, principalmente, en la hispana. Con una carrera que abarca décadas, el cantante español ha vendido millones de discos en todo el mundo y cautivado a audiencias con su voz distintiva y romántica. Desde sus primeros éxitos en la década de 1970 hasta su continua influencia en la actualidad, el músico nacido en Marbella se convirtió en un pionero de la música latina y un embajador de la balada romántica.

Luego de haber tenido una vida sumamente mediática, sobre todo en su juventud, Julio ha preferido pasar los últimos años alejado de los escándalos y del ojo público. En cambio, el intérprete de “Me olvidé de vivir” escogió pasar sus días en calma junto a su amada Miranda Rijnsburger, y algunos de sus hijos. Sin embargo, cada tanto reaparece en las redes sociales, realizando posteos que dan mucho de qué hablar.

En esta oportunidad, Iglesias volvió a compartir un video en Instagram, red social en la que cuenta con más de 465 mil seguidores, con un emotivo mensaje. Precisamente, en el video se lo puede ver al artista de 79 años cantando, mucho tiempo atrás, el tema “Quand Tu N'Es Plus Là”, versión en francés del mítico tango de Carlos Gardel llamado “Caminito”. Esta versión fue incluida en el álbum “Sentimental”, que Iglesias lanzó en 1980.

EL ARTISTA RECORDÓ LA VERSIÓN FRANCESA QUE HIZO DEL MÍTICO TANGO "CAMINITO". FOTO: INSTAGRAM @JULIOIGLESIAS

“Ya hace tiempo que no pongo nada en Instagram, pero en estos días he estado repasando un poco lo que ha sido mi vida en Europa. Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Grecia, Escandinavia y Portugal, me gustaría contarles cómo fui cantando en esos idiomas difíciles para mí, pero que me hicieron acercarme más a la cultura de esos grandes países”, se podía leer en la leyenda del posteo de Instagram.

Mira el video de Julio Iglesias cantando "Quand Tu N'Es Plus Là"

“Francia ha sido un país muy generoso conmigo y me sigue emocionando el sentirme querido por los franceses, no es un país fácil pero cuando entienden qué haces un esfuerzo por acercarte a ellos y cantarles en su idioma jamás te abandonan. Con esta canción no solo quiero hacer un homenaje al pueblo Francés si no a mis músicos queridísimos cuando empezaba a cantar, Rafael Ferro, Tony de Corral y Vicente Tarazona, ellos me ayudaron muchísimo. Esta canción es la versión como ya saben de Caminito el famosísimo tango Argentino, Paris en el año 81. Como siempre millones de gracias a todas las gentes que me siguen queriendo”, concluyó Julio Iglesias.

De inmediato, varios de sus seguidores de Instagram hicieron comentarios como lo siguientes: “Que hermosa canción, aun en francés se escucha hermosa”; “Personas como tu debería Dios hacerlos inmortales!!”; “Increíble Julito! Siempre leer tus historias y recuerdos de tus vivencias es un gran placer”; “Mi cantante favorito, gracias por tanto”; “En cualquier idioma, tu estilo es único e inconfundible”; “Eres el cantante más buscado en Google de Francia y el mayor vendedor de discos en ese país”.