El detalle secreto del vestido de novia de Meghan Markle

La boda de Meghan Markle y el príncipe Harry fue un evento que capturó la atención global y dejó una marca memorable en la historia contemporánea. La unión de una actriz estadounidense y un miembro de la realeza británica representó la convergencia de dos mundos aparentemente dispares, lo que lo convirtió en un momento icónico y memorable para el público. Recientemente salió a la luz uno de los secretos más guardados de la ex duquesa de Sussex, un detalle relacionado a su vestido de novia.

A fines de 2022, se estrenó la serie documental de Harry y Meghan. En ese momento, nos enteramos que el día de la boda Markle solo podía pensar en la canción 'Going to the chapel of love' de The Dixie Cups. Ahora nos instruimos con un nuevo detalle, puesto que la mujer encargada de diseñar el flamante vestido de novia, participó en una entrevista para Vanity Fair y reveló algunos secretos.

Meghan Markle y el príncipe Harry el día de la boda. Imagen de Shutterstock.

Durante mucho tiempo se ha hablado del sencillo y elegante vestido que usó Meghan Markle. Una pieza de Givenchy confeccionada en seda cady de acabado mate, con escote barco, manga francesa y una cola en triple capa de seda de organza. Sin embargo, en días recientes ha salido a la luz un secreto que llevaba el vestido. Al parecer, Clare Waight Keller, que en aquel entonces era directora creativa de Givenchy, conversó con el magazine estadounidense y recordó como fue su trabajo con la ex actriz.

Clare Waight Keller es una estilista y diseñadora británica. Imagen de Instagram

@clarewaightkeller.

Según las declaraciones de la diseñadora, el proceso involucró aproximadamente cinco meses de intercambio confidencial y un total de 3,900 horas de trabajo. El resultado final de esta dedicación se manifestó en un vestido de una belleza excepcional. El diseño estaba inspirado en el Hollywood clásico, en un vestido de novia de Givenchy que aparece en la película 'Funny Face' de 1957. "Ella siempre había amado a Audrey Hepburn", comentó la estilista.

Meghan no quiso dejar de lado la tradición de llevar algo azul en su boda, así que Clare le preparó un detalle con valor especial. Aparentemente, la diseñadora y su equipo se encargaron de coser un pequeño retal de cuadros azules en el dobladillo del vestido. "Ella era la única que sabía que estaba allí", confirmó Waight Keller y luego explicó que no se trataba de un retal cualquiera. Al parecer era un pequeño fragmento de tela de un vestido que Markle usó en la primera cita con el príncipe Harry: "Era el recuerdo personal perfecto que estaba escondido en secreto".