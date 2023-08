El descargo de Lizzo tras la polémica demanda por acoso sexual

El día martes salió a la luz una de las noticias más shockeantes para el mundo del espectáculo recientemente. Se trató de la demanda que tres bailarinas realizaron en contra de Lizzo, por acoso sexual, privación ilegítima de la libertad, discriminación y ambiente laboral hostil. Fue el medio estadounidense NBC News el que dio a conocer la noticia, luego de que Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez presentaran la demanda la mañana del 2 de agosto en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Las bailarinas fueron parte del equipo de Lizzo a lo largo de su tour y del reality show “Watch Out for the Big Grrrls”. En la demanda, las profesionales aseguraron que tanto Melissa Viviane Jefferson (nombre real de la cantante), la corógrafa del equipo de baile Shirlene Quigley y Big Grrrl Big Touring (BGBT), la compañía de producción, posibilitaron el acoso sexual, la discriminación y las presiones de creencias religiosas.

La noticia impactó en el mundo del espectáculo, puesto que Lizzo es conocida por dar un mensaje de aceptación, amor propio e inclusión en su música. En los últimos años, la artista de 35 años llegó a la cima con temas como “Truth Hurts” y “About Damn Time”, gracias a los cuales recibió varias estatuillas en grandes premiaciones como los Emmy.

Mira el video: La demanda contra Lizzo

El descargo de Lizzo en Instagram

En medio del escándalo, Lizzo se quiso defender ante la demanda mediante un comunicado plasmado en un posteo de Instagram, asegurando que las acusaciones son falsas. “Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado”, dijo la cantante al comienzo del comunicado.

LIZZO SE DEFENDIÓ ANTE LA DEMANDA EN SU CONTRA. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @LIZZOBEEATING

"Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya admitieron públicamente que les habían advertido que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional. Como artista, siempre me ha apasionado lo que hago. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final del día solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis fans. Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, añadió Lizzo.

"No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios han retratado en estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y me expreso, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy. No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente ser avergonzado del cuerpo a diario y absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado por su peso. Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea eclipsado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil", concluyó Lizzo en el comunicado.