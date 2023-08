La furia de Megan Fox con Machine Gun Kelly se hace viral

Megan Fox y Machine Gun Kelly son una de las parejas más seguidas en el mundo del espectáculo. Desde que se dio a conocer que estaban saliendo, las estrellas capturaron la atención por su peculiar estilo de vestir, las fotografías que compartían en redes sociales e incluso las demostraciones en público. Recientemente, ha estado circulando un video donde se puede ver que la actriz estaba furiosa con el músico, así que los usuarios no han dejado de hablar de esto.

En los últimos meses se habló mucho de la pareja, ya que Fox hizo una serie de movidas en sus redes sociales y borró todas las fotos con su prometido. Además, la actriz hizo una publicación donde escribió: "Puedes saborear la deshonestidad, está en todo tu aliento". La frase hacía referencia a un fragmento de 'Pray You Catch Me', una canción de Beyoncé que habla de la infidelidad. Durante semanas se habló de una supuesta traición y la pareja estuvo separada, sin embargo se dieron otra oportunidad.

Megan Fox y Machine Gun Kelly posando en la alfombra roja. Imagen de Instagram @meganfox.

En el último tiempo Megan y Machine se han mantenido alejados de los reflectores. Sin embargo, a fines de julio la pareja apareció en un evento público y fue captada cuando las cosas estaban un poco tensas. En el clip compartido en Tik Tok, se observa la actriz luciendo un bellísimo vestido rosa, mientras que él aparece detrás vistiendo un atuendo extravagante.

A medida que pasan los segundos se nota que Megan está incómoda y no está pasando un buen momento. Su pareja intenta abrazarla por la espalda, pero ella lo rechaza de manera sutil y voltea a verlo con una mirada fulminante. Instantáneamente, Machine Gun Kelly, larga una carcajada nerviosa y ve como la actriz se aleja de él para posar para los fotógrafos del lugar.

Mira el video

El video no ha pasado desapercibido entre los usuarios, así que hasta el día de hoy siguen emitiendo comentarios al respecto. Algunos recriminan la actitud de Fox, mientras que otros apuntan a su pareja. "Estoy escribiendo. Quiero expresar esta oración con otras palabras, para mejorar la redacción. "Amigo entre más te rías más se va a molestar", "Las parejas tienen días buenos y malos, no siempre es todo color de rosa", "Yo creo que ella no tiene un buen día y no quiere que el se acerque.. entre los nervios y su forma de ser..", fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.