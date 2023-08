Desde Veracruz y en medio de grandes proyectos en marcha, Bárbara de Regil emocionó a todos dando a conocer una movilizante historia

Bárbara de Regil no consigue parar un segundo, la intérprete de Rosario Tijeras y la reciente novela éxito, Cabo continuamente está pensando en nuevos caminos y es qué en las últimas horas, la actriz compartió vía Instagram una seguidilla de postales en Chachalacas, Veracruz lugar al qué fue a rodar su próxima producción hoy totalmente desconocida.

Fuente: imagen - instagram @barbaraderegil

Bárbara en acción.

Por empezar, Bárbara de Regil subió una postal desde el hotel qué escogió para descansar, el hotel resort & spa 'Hotel Artisan', allí se grabó a cámara desplegando su gran belleza con una microbikini verde agua y expresando qué al principio tenía prejuicios de con qué se iba a encontrar pero qué finalmente solo se trató de una primera impresión errada puesto qué le encantó.

"Gracias Terminamos este viaje en una Pinche montaña rusa este y hasta el día de hoy el proyecto que más me reta mentalmente lloré. Estoy estresada, pensé en 3 idiomas, no dormí por los nervios.... ¡Pero lo logré!. Estoy tan orgullosa de mí", reza la descripción de la última postal qué escribió y acompañó con un extenso carrousel de fotografías dejando espiar el rodaje y el look fuego pasión qué lleva su personaje.

Un gran gesto

Bárbara cuenta con más de 8.8 millones de followers en Instagram y qué aprovecha gran parte de su tiempo para aconsejar a quienes la están pasando mal por algún motivo y sucede qué en medio de su paso por Veracruz se encontró con una seguidora y no dudó en hacer público ese movilizante y bonito encuentro.

Fuente: imagen - Instagram @barbaraderegil

abrazo sanador.

"Tiene una historia bonita de superación y me la contó orgullosa por que yo tuve que ver en esta nueva versión a esto es lo que me sana el alma", escribió en el texto qué colocó arriba de un dulce video en el qué se daba el tan ansiado encuentro entre sornisas y un golpe de alivio, dejando bajo el anonimato respecto de quién era la fanática.