Cuáles son los destacados de septiembre en Acorn TV

Al igual que todos los meses, Acorn TV agrega nuevo contenido a su catálogo para continuar conquistando a los televidentes. Quienes aún no lo conocen, este es el servicio de streaming líder que se especializa en la televisión británica e internacional con suscriptores en todo el mundo. The Hollywood Reporter lo reconoció como el "glorioso servicio de streaming... imprescindible" y La National Public Radio como "el Netflix para los anglófilos".

En Argentina está disponible en Acorn.tv y se puede ver en múltiples dispositivos como Chromecast, Android TV, Apple TV, Roku, Apple iOS, Android Google Play y Apple Channels.

Aquí te detallamos cuáles son los destacados que estrenan en septiembre para que ya los agendes.

Cannes Confidential

(Jueves 7 y jueves 14)

Cannes Confidential en Acorn TV

Drama policíaco de primer nivel que transporta a la riviera francesa Côte d’Azur de los años 70. Lucie, una mujer policía idealista que se encuentra sola en el mundo, tiene como principal objetivo esclarecer el delito con el que incriminaron a su padre, un policía y héroe local que fue injustamente encarcelado. La vida se encargará de aliarla con el ex convicto Jamie Bamber. Estos desconocidos se verán obligados a trabajar juntos para para resolver nuevos crímenes cada episodio, eso, tal vez, los acerque cada vez más a que Lucie logré encontrar justicia para su progenitor.

Grantchester

(Jueves 7 - Temporada completa)

Grantchester estrena la temporada completa el jueves 7 de septiembre

Mientras el reverendo Will Davenport está enfocado en un unir en matrimonio a las felices parejas, el detective Geordie Keating trata de reparar su propio matrimonio con Cathy. Con la nueva década a la vuelta de la esquina, las dudas sobre el futuro rondan las mentes de todos. El ayudante eclesiástico Leonard Finch se embarca en una nueva aventura mientras que la Sra. Chapman recibe una noticia que pone a prueba su fe y su habitual sentido de certeza. Will también se enfrenta a decisiones difíciles sobre qué tipo de hombre quiere ser y lo que espera de su vida, y cuando las investigaciones de Geordie traen el peligro a la puerta de la parroquia, Will tiene una epifanía que bien podría cambiar la vida de Grantchester para siempre.

Mrs. Sidhu Investigates

(Jueves 21 - Estreno)

La Sra. Sidhu es una profesional de catering de lujo con un peculiar gusto por los crímenes que ocurren en la sofisticada comunidad de Berkshire. Una vida entera invisibilizada como “la tía hindi” ha afinado sus habilidades como investigadora: instinto en busca de la verdad, calidez con las personas y una persistente curiosidad. Con el luto por su marido aun reciente, malabarea su nuevo negocio de catering y con las discusiones con su hijo Tez, mientras sirve justicia a quienes creen estar por encima de la ley. Sus constantes incursiones en diferentes casos la llevan a formar una sociedad extraoficial con el detective Burton, quien cansado del mundo y con actitud apática, acepta a regañadientes que juntos son un dúo imbatible en la lucha contra el crimen.