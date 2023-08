Con un body de animal print hiper escotado, Britney Spears no se rinde y apuesta con elevada candencia

Britney Spears luego de anunciar su soltería, tras un año de matrimonio con Sam Asghari subió una seguidilla de postales bastante mezcladas en cuánto a tiempos porque por un lado se muestra desafiante presumiendo su notable figura, mientras qué por el otro revive partes de su pasado mediante fotografías vintage con doble sentido. Así fue cómo la cantante por medio de Instagram compartió un momento bizarro de su vida.

Britney en sus comienzos.

“Antes de qué existieran documentales cómo TMZ, no era aceptable que la prensa hiciera programas sobre personas inocentes para difundir información falsa y arruinar reputaciones cuándo Hollywood tenía valor y respeto”, reza la descripción qué puso Britney Spears lanzando un palito sobre el medio de comunicación qué se encargó de dar a conocer el final de su relación con Sam Asghari, además de haber estado en varios momentos del boom de su carrera perseguida por centenares de paparazzis.

En el pequeño reel qué Britney logró sacar a la luz se la ve posando ante las cámaras cuando recién estaba creciendo por el lado de la fama allí por el año 2000 cuándo su popularidad fue ascendiendo en medio del hit de ‘Baby One more time’ y ‘Oops I did it again’. Uno de los puntos que la artista hasta el día de hoy remarca es la poca privacidad que se manejó debido a su enorme trascendencia con el correr de los años.

Britney en aquel entonces modeló con tres outfits diferentes de la época y con una gigantesca sonrisa en su rostro. El primero qué figura es un top negro clásico y debajo una enorme pollera estampada con retasos de tela en cortes rectangulares, en el otro un top floreado estilo mexicano todo bordado de flores y calzas en negro además de tacones de aguja y cómo último vestuario otro top negro con pantalón verde moda más hindú.

Britney frenética

Si bien no quiere soltar los buenos momentos qué le ha dejado su carrera musical, también se encuentra otra Spears desafiante, atrevida e imparable qué se ve reflejada hoy en las red social de Instagram dónde aprovecha constantemente para compartir pensamientos y fotografías actuales y pasadas con sus fanáticos.

Cámara y acción

Bajo un total de 240 mil likes, Britney volvió a dejar mudos a todos con su baile a cámara. Sin más que colocar unas banderas de México en la descripción, Spears atinó a conquistar con un único infartante look de dos piezas separadas: Una bikini marrón oscura y por arriba le sumó un body mega escotado en animal print con manchas de leopardo pero ello no es todo si no qué además apostó nuevamente por maquillarse de negro los párpados y suma un sutil rímel.

La cantidad de views.

Además al entrar a la carga de videos se puede observar cómo Britney fue cosechando millones de reproducciones el último con un total de 4,1 mientras que los otros bastante similares entre sí trepaban en 8,1 Millones, 5,4 millones, 2,1 millones y 4,1 además del behind the scene del 2000 que ya cuenta con 9 millones de visualizaciones.