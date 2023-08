Así fue la alocada noche de Manelyk González dónde logró dejar a todos con la boca abierta luciendo un corset rosado

Manelyk González ha alcanzado un alto grado de popularidad en Acapulco Shore, la joven de 34 años qué hace pocos días dio a conocer qué regresaba al programa de supervivencia por medio del repechaje, actualmente se encuentra con una agenda bastante apretada y es qué en las últimas horas se la vio yendo a presentarse a un reconocido boliche de Ciudad Juárez, por un tema de contratos, los participantes qué salen de los realities deben hacer presencia en diferentes lados. Así fue cómo la influencer vía Instagram compartió lo qué ha sido su descomunal noche.

a puro goce nocturno.

Si bien Manelyk González no ha registrado un álbum de lo que fue su llegada triunfal al club social, Calabou, sí ha subido una seguidilla de historias de corta duración sobre lo que ha sido una velada entre accesos, un hipnótico outfit y centenares de fanáticos esperando poder saludar a su máxima ídola.

En las fotos se logra ver el elegido de Manelyk llevando consigo un corset rosado híper mega escotado y le sumó por debajo un Jean clásico pero ello no es todo si no que también pasó por la cabina del dj dónde no solo celebró entre la multitud si no que también brindó con una botella de tequila y luego accionó a bajarse gran parte del contenido en su boca.

Retratada a modo de publicidad

Sucede que los boliches suelen mostrar las personas que fueron pasando por el espacio bailable y en las últimas horas Calabou a modo de presumir la belleza de Manelyk hasta para atraer a cada vez más público, subió una seguidilla de postales bastante al límite de la influencer elevando la temperatura a más no poder.

noche de presencia.

“Domingo = fiesta”, reza la descripción qué pusieron desde la cuenta oficial @calabourjz poniendo en primer plano la presencia de González posando de perfil con un abanico y luego disfrutando de la bebida ardiente en medio de una gran cantidad de personas que estaban alrededor de ella incluido el dj de la noche qué no dudó en posar con la modelo.