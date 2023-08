Esta es la increíble familia que formó Brianne Howey, la actriz de Ginny and Georgia

Con actuaciones en las series de FOX Scream Queens y The Exorcist, y en la producción de Netflix Ginny and Georgia, la artista Brianne Howey llegó a una importante fama. En esta última serie actuaba de madre muy joven, y ahora se le dio por tener un hijo en la vida real. En 2021 se casó con Matt Ziering y juntos lograron formar una familia increíble con un bebé hermoso.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene 3,6 millones de seguidores, la nacida en Los Ángeles suele publicar imágenes de su vida diaria para informarle a los fans de su actualidad. En los últimos meses subió fotografías junto a su bebé recién nacido, lo que causó mucha emoción y alegría en sus seguidores.

La fotografía que publicó Brianne Howey junto a su bebé recién nacido que emocionó a toda su comunidad.

La actriz de 34 años que interpreta a Georgia Miller en Ginny and Georgia, una madre que busca una vida mejor junto a su hija de 15 llamada Ginny Miller y al pequeño Austin, tuvo a su primer bebé en junio de este año, publicando fotos en sus redes sociales y logrando causar ternura en los fans.

El pasado 18 de junio, Brianne Howey subió una imagen acostada en la camilla de la clínica abrazada a su hijo, con el mensaje "Todo mi mundo se acaba de volver mucho más dulce. Y más pequeño. Bienvenido mi pequeño amor".Rápidamente, recibió mensajes muy amorosos por parte de sus fans y felicitaciones de parte de otras actrices, incluyendo a Antonia Gentry, quien interpreta justamente a su hija en la ficción y le comentó "OH MY GOD CONGRATULATIONS". Ni ella ni su esposo han anunciado el nombre del bebé, aunque se espera que lo revelen pronto.

Otra de las imágenes de Brianne Howey con su bebé recién nacido.

La actriz californiana creció en Pasadena, una ciudad cercana a Los Ángeles. Vivió nueve meses en Melbourne, Australia, cuando era pequeña. Ya siendo adulta, trabajó en una cafetería en California y en una peluquería en Nueva York.

En cuanto a sus estudios, asistió a una escuela católica solo para mujeres, donde estudió teatro e improvisación. Luego, cuando vivía en Nueva York, estudió en la New York University Tisch School of the Arts, una de las escuelas de actuación más conocidas de Estados Unidos, ubicada en la calle Broadway. Allí se formó en teatro y se graduó en 2011.