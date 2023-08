Laura Escanes recordó sus primeros pasos en su carrera

Debido a su ruptura con Risto Mejide y su reciente noviazgo con Álvaro de Luna, la modelo Laura Escanes está en el ojo de la tormenta hace un largo tiempo. En este caso, publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje enigmático que luego fue develado por quienes conocen la historia de ella.

La joven modelo es una asidua usuaria de las redes sociales. Por ejemplo, en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi dos millones de seguidores, la catalana publica imágenes y videos de su vida diaria y de sus vacaciones, recibiendo comentarios halagadores de sus fans, quienes le recuerdan lo bonita que es y cuánto la quieren.

Laura Escanes es una modelo española muy destacada por su trabajo.

En su cuenta de X, en la que tiene casi 152 mil seguidores, la modelo de 27 años publicó un mensaje que parecía referirse a una nueva ruptura, que en este caso sería con Álvaro de Luna. Sin embargo, rápidamente fue desmentido y se recordaron los inicios de su carrera artística.

"Has vuelto a demostrarme ahora vale? Que te la pela todo, que te la pela TODO. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada, que te la pela absolutamente todo, vale? Todo. Con lo cual, estás, respondiéndome con 3 frases de mierda, viendo cómo estoy, sabiendo que lo has hecho tu mal pedazo de imb**** que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú", comenzó el texto de la modelo Laura Escanes.

Luego, en el mismo posteo, prosiguió: "en vez de llamarme en vez de pedirme perdón, las veces que haga falta o decirme algo me dices, me voy a vestir no sé qué… te vas a la mierdxxxxxxx y ahora si que no voy a hacer nada, NO VOY A HACER NADA, NO-VOY-A-HACER-NADAAAAAA".

La modelo que estudió Periodismo en la Universidad Ramón Llull y luego Comunicación en la Universidad Abierta de Cataluña generó controversias, aunque un usuario llamado maanuamor publicó un TikTok que había subido la modelo hace un tiempo, justamente pronunciando estas mismas frases a cámara, junto con el mensaje "Cultura de España".

Esto es porque ese video es un antiguo TikTok publicado por Laura Escanes con la que ganó un poco más de fama de la que ya tenía.