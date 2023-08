Estos son los secretos del increíble Jaime Nava

Jaime Nava es famoso por haber formado parte de la Selección de Rugby de España y luego por haber participado en varias series y programas de televisión, incluyendo la última temporada de La casa de papel en la que interpretó a Cañizo.

Además, estuvo en varios reality show como Masterchef Celebrity 3 y Supervivientes 2023, uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El exdeportista Jaime Nava confesó que le gustaría profundizar su carrera actoral en el teatro.

El madrileño de 40 años dio una entrevista para la sección "Test de los famosos" del sitio Diez Minutos, en la que se animó a contar algunos de sus secretos más fuertes.

El exdeportista confesó que le gustaría continuar con su carrera de actor y mejorarla en el teatro: "Me muero por hacer teatro. Se dice que es donde se demuestra que eres un actor. No le tengo ningún miedo. Hay que hacer teatro, porque es la madre".

Sin embargo, sabe que necesita prepararse y estudiar: "Lo importante es seguir trabajando y es lo que estoy intentando hacer. Antes de que te llegue el éxito hay que vivir la profesión".

En cuanto a su participación en Supervivientes 2023, reality show en el que fue el octavo eliminado y que finalmente fue ganado por Bosco Martínez Bordiú, el madrileño contó: "Vivir la experiencia me apetecía, pero tenía prejuicios con las imágenes que veía, donde se discutía por cualquier cosa. Al final, me he quitado esos prejuicios. No me arrepiento. Además, he dado una versión real de mí".

Además, el exjugador del Club Alcobendas y del CR Alcalá comentó: "hacer amigos de verdad en televisión es complicado". En cuanto a supuestos enemigos del reality show de Telecinco, expresó: "Ninguno, porque es absurdo pensar que tienes enemigos por haber estado unas semanas en un contexto complicado como es el de 'Supervivientes'".

Jaime Nava en el plató de Supervivientes 2023, reality show en el que participó.

Jaime Nava, quien fue el primer expulsado en el reality show de la 1 El cazador, declaró, además: "lo tengo desde pequeño, soy actor antes que jugador de rugby. Yo decidí mostrarme y empezar a formarme cuando tenía 36 años. La verdad es que estoy muy contento y no me arrepiento".

Por último, comentó que en algunos rodajes notó que "los actores de cuna" lo miraban con una cara extraña, como pensando 'tú estabas con una pelota de rugby y ahora la vas de actorcito'". Sin embargo, contó que, en general, fueron solo sensaciones y tuvo suerte con los rodajes que le tocaron y los compañeros que lo ayudaron.