Este es el video más polémico de Aitana y Sebastián Yatra

Si bien no ha sido confirmado de manera oficial, el romance entre Aitana y Sebastián Yatra es un secreto a voces. Juntos han viajado a distintos lugares, como Los Ángeles, México, Colombia (donde han estado con la familia de él), Londres y otros sitios, para ahora llegar a Ibiza, uno de los sitios turísticos más visitados por los famosos en verano.

En dicho lugar de las Islas Baleares, el intérprete de "Robarte un beso" y la cantante catalana disfrutan del sol y de la playa, haciendo plantes divertidos y aprovechando para desconectarse luego de un año muy intenso de trabajo en vísperas de lo que parece ser otra temporada profesional muy buena.

Aitana disfruta del verano con Sebastián Yatra y los amigos que tienen el común.

Más allá de publicar su actualidad en las redes sociales, un amigo de ellos subió a la red social TikTok un video en el que se ve a ambos cantantes divertidos realizando una acción bastante polémica que trajo repercusiones.

A Sebastián Yatra se lo escucha diciendo "Cambio extremo de Jesús de Paula. Le estamos dando la vuelta a lo que pasa normalmente", antes de proceder a cortarle el pelo con la maquina a un amigo suyo, algo que luego también hacen Aitana y otros colaboradores para finalmente raparle por completo la cabeza y teñir al hombre del color platinado.

Con la canción "Lala" de fondo, el video fue publicado en la cuenta de Jesús de Paula, un estilista de moda español que ha lookeado en muchas ocasiones a ambos artistas, por lo que en ese momento la situación "se dio vuelta" y fueron los cantantes quienes le cortaron el pelo a él.

Sebastián Yatra y Aitana conforman una de las parejas más divertidas del verano.

La publicación contenía el mensaje "Mucha perversión veo yo en Ibiza" y etiquetó a los cantantes y al resto de los asistentes, entre los que se encuentra, por ejemplo, la actriz Clara Gallé, quien actuó recientemente en dos películas románticas españolas muy conocidas en Netflix, A través de mi ventana y A través del mar.

Aunque la cara de Jesús de Paula al principio no parecía nada buena, al final se lo pudo ver aprobando el cambio de look realizado por Sebastián Yatra y Aitana. Los comentarios de los seguidores fueron de risa, como "Al peluquero le ha tocado ser peluqueado" y "Me encanta".