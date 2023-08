Este es el grado de estudios de Jessica Bueno

Con 33 años, Jessica Bueno es una de las modelos más bonitas de España. La esposa de Jota Peleteiro y madre del pequeño Francisco tiene un gran camino profesional frente a las cámaras y sobre las pasarelas que la puso más de una vez en el centro de la escena.

Además de su profesión de modelo, la sevillana tiene una trayectoria interesante que desarrolló en Madrid y que finalizó en 2021. Preparó la selectividad e hizo la prueba de ingreso para una carrera. Fue muy sacrificado para ella seguir los estudios y así lo reflejó con largos agradecimientos que realizó en su momento.

Jessica Bueno es una modelo muy reconocida en España.

Luego de sus estudios básicos, Jessica Bueno estudió Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, donde se graduó en 2021. Lo notorio es que terminó con una calificación "sobresaliente" y fue reconocida por todos en la institución universitaria.

En aquel momento, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para celebrar el logro en la que se podía ver la hoja de agradecimientos que redactó en su trabajo final de grado. Lo compartió con todos en sus redes sociales junto a un largo mensaje que conmovió a sus fans.

"Hace cuatro años daba la noticia de que iniciaba una nueva aventura, mi etapa universitaria y hoy puedo decir que ha llegado a su fin. Cuatro años en los que me he volcado por completo para no dejarme ninguna asignatura atrás y hoy puedo decir orgullosa que lo he conseguido", comenzó a relatar la modelo sevillana.

Luego prosiguió: "siento que me he superado, que me he quitado una espina clavada y que mientras escribo este texto me siento feliz y liberada. He crecido como persona, me siento más segura de mi misma y mucho más valiente. Me siento realizada, porque cuando tomé la decisión de estudiar un grado lo hice por mí, para demostrarme a mi misma que podía y lo he conseguido".

Jessica Bueno, con su perfil bajo, cosechó una imponente fama en España.

Previo a eso, Jessica Bueno Álvarez había estudiado un módulo de Comercio y Marketing, pero luego decidió ir por más. "Me arrepentí muchísimo de no hacer una carrera, se me quedó esa espinita clavada", había declarado la modelo que en 2016 se mudó a Bilbao para realizar un proyecto junto a su socia, Lorena Bermúdez.

"En algún momento de mi vida espero verme produciendo grandes eventos de moda, conciertos de música espectaculares o creando eventos deportivos, pero ahora mismo solo puedo pensar en una cosa… En mis hijos, en mi marido, en poder dedicarles todos los segundos que no he podido, en poder entregarme a ellos y relajarme sin sentir que tenía otra gran responsabilidad", finalizó la andaluza.