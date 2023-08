Tres series para recordar al fallecido actor de This Is Us, Ron Cephas Jones

La vida de Ron Cephas Jones acaba de llegar a su fin a sus 66 años. En los últimos tiempos, el actor estadounidense se hizo famoso mundialmente por su participación en This Is Us. Sin embargo, a lo largo de su carrera también actuó en otras series exitosas, y Mr. Robot y Truth Be Told son algunas de ellas.

Desde Mr. Robot hasta Truth Be Told: las mejores series en las que participó Ron Cephas Jones

1. Mr. Robot

Viéndolo en retrospectiva, para muchos Mr. Robot es la serie que marcó el salto mundial a la fama de Rami Malek, el actor estadounidense que obtuvo un premio Oscar por la interpretación que hizo de Freddie Mercury en su biopic Bohemian Rhapsody.

Sin embargo, esta serie que acumuló 4 temporadas y 45 episodios cuenta con un elenco repleto de figuras, y una de ellas es precisamente Ron Cephas Jones.

El actor que acaba de fallecer a sus 66 años participó durante la primera temporada (y como invitado en la segunda) y se lució en el papel de Leslie Romero, uno de los tantos integrantes de “fsociety”, el grupo de “hacktivistas”.

2. Luke Cage

Ron Cephas Jones también se dio el gusto de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, uno de los mayores sucesos de la industria audiovisual de los últimos años.

El intérprete nacido en 1957 lo hizo a través de Luke Cage, la serie realizada por Netflix que sumó en total 2 temporadas y 26 episodios.

Ron Cephas Jones en 2011, interpretando una obra de Shakespeare en el teatro.

Jones le dio vida al personaje de Bobby Fish y sorprendió, una vez más, como miembro del elenco recurrente.

3. Truth Be Told

Mucho más relevante para la historia en sí fue el personaje que construyó para Truth Be Told, la serie de Apple TV+ que gira en torno a un mediático crimen y a una condena que años más tarde se conoce que pudo haber sido injusta.

Ron Cephas Jones interpreta a Lukather "Shreve" Scoville, el padre de Poppy, la verdadera protagonista de esta historia, quien es representada por la multipremiada Octavia Spencer.

Aaron Paul (Breaking Bad) y Kate Hudson también son de la partida en esta serie que sumó un total de 3 temporadas y 28 episodios, y que finalizó hace apenas unos meses.