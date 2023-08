Este es el dulce mensaje qué Andrés Tovar le dejó a Maite Perroni previo a comenzar 'Soy Rebelde Tour'

Maite Perroni está viviendo un momento muy especial por dos motivos, el primero vinculado con su reciente maternidad puesto qué tuvo a Lía junto a Andrés Tovar y el segundo dado qué está comenzando la gira musical de 'Rebelde Tour', junto a Dulce María, Christopher Uckermann, Anahí Benítez y Christian Chávez, sus ex compañeros de la tira infanto juvenil 'Rebelde' y de la qué luego creció el conjunto de 'RBD'. Este es el material qué fue circulando vía Instagram sobre la increíble velada.

Fuente: imagen - Instagram @chinolemus

El grupo brilló ante 51.500 personas en el Sun Bowl Stadium, El Paso, Texas.

Quién dio más detalles sobre este principio de gira fue el marido de Maite Perroni quién vía Instagram resubió un reel de uno de los fanáticos qué los interceptó a ambos saliendo del hotel 'El paso' saliendo rumbo al Sun Bowl Stadium.

El video

En el clip de corta duración qué grabó la cuenta @tovarronilove se los logra ver a ambos yendo rumbo a la camioneta, Andres vestido de traje azulado, remera blanca y pantalón, mientras qué a Maite modeló un atuendo total black de dos piezas: body y pantalon elefante, acompañado por una enorme cartera y gafas de sol ovaladas.

Un romántico mensaje

Minutos antes de qué Maite brindara junto con sus demás compañeros el primer show de la gira, quién tomó el mando fue Andrés qué decidió dedicarle un movilizante discurso qué incluyó una tierna fotografía entre centenares de brillos.

Fuente: imagen - instagram @maiteperroni y @atovarp

amor en los mejores momentos.

"Te acabas de convertir en mamá y aquí estás! Eres un ser con una luz y una fuerza espectacular que ilumina con su sola presencia y sonrisa cualquier lugar. Verte brillar, cantar y bailar, verte disfrutar, no hay mayor alegría que verte y sentirte tan feliz haciendo lo que más te gusta", reza la descripción qué Andres puso y qué lo acompaño con una postal en efecto sepia en qué se la ve a Maite vistiendo uno de los outfits qué utiliza para la gira. Además el productor estaba en actitud de abrazo y beso en la frente.

"Recibe y comparte todo este amor con toda tu gente que te lo mereces! De tus hermanos de otras vidas RBD (como los llamas), de tus fans a quienes tanto cariño les tienes y de todo el público de RBD, de ayer, de hoy, de sy siempre! ¡Que sea un tour lleno de luz y de amor, que reúnan generaciones y llenen los corazones de la gente con música bonita. Hagan vibrar al mundo con su increíble energía juntos, como solo ustedes saben hacerlo! ¡Dios bendiga esta gira! Te amamos y admiramos mucho, contigo siempre...nuestra hija Lía y yo", cerró el extenso texto qué compartió deseandole lo mejor para esta nueva etapa repleta de recuerdos latentes.

Sentimientos encontrados

Por su parte, Maite replicó la misma fotografía respondiendole a su marido: "Creo que no he terminado de dimensionar lo q estamos apunto de vivir, mi corazón explota de alegría y al mismo tiempo siento una extraña calma amorosa y llena de paz, que me abraza y me hace sentir que todo está bien, que estamos recibiendo un regalo del universo q no tiene precio ni comparación. Y eso nos lo dan uds. A Gracias por todos estos años de amor y esperanza hoy nuestro sueño se volvió realidad !!! Listos", escribió Maite anunciando qué se venía algo bien a lo grande y qué por su parte también contó lo que sintió post show.

Fuente: imagen - instagram @chinolemus

El comienzo de un gran regreso.

"Ahora sí es una realidad, RBD para ti y por ti !!! Gracias por regalarnos una noche inolvidable llena de amor y por ese abrazo enorme que nos cobijó el alma pasaron 15 años para volver a estar aquí, pero tú nunca te fuiste RBD está más vivo que antes y con una identidad más clara q nunca, por q somos lo ahí, millones de personas en un solo corazón gracias no hay palabras para poder expresar todo lo q siento... los amo! @chinolemus", escribió Maite y lo acompañó con varias de las fotografías qué les tomó, Chino Lemus con los outfits y la vista panorámica de todos los fans.