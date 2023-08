Esta es la maniobra qué hizo Hande Erçel y qué despertó una gran sorpresa entre sus seguidores

Hande Erçel está en su mejor momento a nivel personal cómo también laboral, la actriz qué está a punto de regresar triunfalmente a la televisión con 'Bambaska Biri' junto a Burak Deniz, en las últimas horas tuvo una actitud qué no pasó desapercibida en Twitter.

Fuente: imagen - Twitter @rahafawwa

"Nocturne eliminó los aspectos más destacados relacionados con Hande y Hande eliminó los aspectos más destacados relacionados con Nocturne. ¿Entonces Nocturne X Hande ha terminado", twitteó @rahafawwa quién sumó la contracara de la novedad qué involucra a Hande Erçel, con la marca de indumentaria amiga y qué ha hecho centenares de campañas.

Antiguedad y nuevo rumbo

Sucede qué desde el 2020 qué Hande se alió junto a Nocturne para diversas sesiones de fotos con la empresa qué la acompaña desde qué estaba al frente de la comedia romántica 'Eda y Serkan'.

Fuente: imagen - instagram @nocturne

Presentación de Hande (2020)

Hande Erçel x Nocturne (2023).

En el 2020 Hande en pleno lanzamiento de la novela hacía su entrada a Nocturne en la fecha del 7 de mayo y en la qué se mostró a cámara haciendo una pequeña presentación sobre quién era ella y una descripción qué rezaba: "Esta vida es tuya, en la calle y en casa, espero verte en días sanos y hermosos".

Y en la otra ya con tres años de diferencia haciendo su última campana 'Summer scenario' jugando entre grandes tendencias y luciendo prendas pegadas al cuerpo cómo bikinis, vestidos, tops y demás, los fans se han encargado varias veces de promocionar cada uno de los trabajos de Hande y con Nocturne no fue la excepción.

Aparentemente se trataría del fin de la sociedad puesto qué la modelo busca nuevos horizontes internacionales y uno de ellos fue el interés qué pusieron los de la marca de perfumes de Arabia Saudita, Laverné, la preferida de Georgina Rodríguez, mujer de Cristiano Ronaldo y que la ha tenido a la modelo varias veces cómo cara principal si partimos desde la cuenta oficial @laverneska.

Fuente: Imagen - Instagram @laverneska

Hande y Georgina, las elegidas en talla internacional.

Si bien mucho no se ha hablado de su paso por la firma de la marca, si ha trascendido una fotografía en la qué aparece en una pantalla de edición respecto de Laverne, la marca para la qué posa Rodríguez.

Paz y familia

Mientras qué continúa con sus horarios pactados para el rodaje de la serie policíaca, Hande aprovecha sus instantes en compañía de su hermana, Gamze Erçel y qué muestra con mucha felicidad en su red, además de conectarse con uno de sus grandes amores.

Fuente: imagen - instagram @handemiyy

amor de hermanas.

Hace unas horas nada más, Hande subió una bella postal en la qué estaba posando frente al espejo de un elevador. En la imagen se la pudo ver a Gamze luciendo un tapado amarronado, mientras qué la actriz escogio uno negro al igual qué un buzo y abajo joggineta además de una mini cartera blanca.

En la otra postal de 'sabado mañanero', Hande optó por tomarse una selfie en su enorme casa y llevando consigo dos prendas qué tal cómo pudo encontrar la cuenta @handeercelstyle se trata de una remera crop de la marca Soon To Be Announced Essentials Logo valuado en 61,95 euros, pollera, 'Compressive skirt' de Oysho (29,99 euros) y zapatillas último modelo 'Jordan 1 Low' de 148 euros.