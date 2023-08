'Used to be young', es el nombre del nuevo tema de Miley Cyrus en el qué te invita a recoger tus pañuelos y emocionarte más no poder

Viernes de estrenos, son muchas las cantantes híper exitosas que han decidido sacar sus nuevas canciones entre ellas aparecen: Ariana Grande con su reversión de ‘Honeymoon Avenue’, Selena Gómez con ‘Single Soon’ y uno de los que más ha resonado en las últimas horas convirtiéndose en tendencia global fue el de Miley Cyrus que tiene una gran carga personal sobre quién fue y quién es además de qué buscaba qué fuera un regalo a sus fanáticos quienes todo el tiempo le brindan amor a la ex estrella de Disney. Así fue cómo por medio de Instagram compartió un fragmento de ‘Used to be young’ que ya ha superado las cuatro millones de visualizaciones en YouTube y estando entre los videos musicales más vistos.

"Solía ser joven ya está disponible... esta canción es sobre honrar lo que hemos sido, amar lo que somos y celebrar en lo que nos convertiremos. Me siento orgulloso cuando reflexiono sobre mi pasado y alegre cuando pienso en el futuro. Agradezco a mis fieles fans que hacen mis sueños realidad a diario. Estoy sinceramente agradecido por la estabilidad de su firme apoyo. Esta canción es para ti. Realmente, Miley", reza la sensible descripción qué Miley Cyrus puso acerca de su nuevo single y su grado de madurez qué hoy puede ver con más claridad.

'Used to be young'

La canción cuenta con un importante empoderamiento y a su vez el costado más debil de una Miley qué ha vivido mucho dolor, ya desde la parte vocal se nota cómo se quiebra y ello se traslada a sus ojos llorosos.

Fuente: imagen - instagram @mileycyrus

El salto emocional de Miley.

A lo largo de los casi cuatro minutos de canción se pueden leer frases hiper potentes cómo: Yo y quién dices qué fui ayer hemos tomado caminos separados / Ya no vivo a toda velocidad esos días ya los dejé atrás / se qué solía ser loca, divertida y tú dices qué solía ser rebelde / Tu dices qué el tiempo me ha cambiado / No vale la pena llorar por las cosas qué no puedes borrar / metí la pata dios mío pero fue divertido/... son algunas de las tantas qué pronuncia Miley con un gran dolor en el pecho y recorriendo lo qué ha sido su vida familiar de grandes confrontaciones con su padre y cómo ha sido ese proceso de ser chica y famosa hasta hoy.

Quién le dedicó un dulce mensaje en medio del estreno fue su mamá, Tish Cyrus quién estuvo en todo momento apoyando a su hija frente a este largo proceso de superación: "Cada vez que veo este vídeo se me salen lágrimas. Estoy asombrado de ti cada día ....... No me gusta nada más que verte crecer en el humano más hermoso que jamás podría imaginar. Estoy más que bendecida de que me ames como lo haces. Y te amo más de lo que las palabras pueden describir... Esta canción es un testimonio de este viaje en el que hemos estado. ¡¡¡No puedo esperar a ver a dónde vamos después!!!!! Te quiero pequeño @mileycyrus", escribió Tish Cyrus halagando a su hija y lo acompañó con otro fragmento del single.

El amor en redes

La canción apenas salió ya comenzó a tener un fuerte impacto en los fanáticos quienes no dejaron ni un solo segundo de estar pendiente de la próxima canción de Miley qué estuvo disponible a partir de las 00hs del día viernes y qué rapidamente todos estaban bajo el hashtag global 'Used to be young' y claro está qué Twitter se llenó de tweets cálidos y afectuosos hacia la intérprete de 'Flowers' y es por ello qué aquí te traemos los de mayor visualización.

Fuente: Imagen - Twitter

La euforia de los fanáticos.

"Miley cyrus abriendo el año con el empoderamiento y la alegría de un hit mundial como flowers y cerrando el 2023 con used to be young, su balada más emotiva y sincera sobre perdonarse y mirar hacia adelante con ilusión, es la ARTISTA más sincera y versátil de nuestra generación", twitteó @milesholy y lo acompañó con un pic collage de los diferentes momentos de miley cyrus en sus videoclips.

"Yo después de escuchar single soon de selena gomez y used to be young de miley cyrus", twitteó @elisadice y le sumó un meme referido a The Office y las dos fotos de portadas del single de Miley y el otro de Selena Gómez.

"Yo escuchando "single soon" de selena // yo escuchando "used to be young" de miley", twitteó @selenas4me y lo acompañó con dos memes venidos de live actión de Barbie, la película.

Fuente: imagen - Twitter

palabras qué quedan marcadas.

"Hace 10 años miley cyrus hizo su icónica actuación de los vma's y lanzó wrecking ball, solo tenia 20 años cuando fue duramente criticada y juzgada por todo el mundo, 10 años después lanza used to be young, sanó su culpa y dolor y ahora se siente orgullosa y en paz consigo misma" , twitteó @milesholy.

"No me visto igual, yo y quien dices que era ayer, hemos tomado caminos separados.." -Miley Cyrus en Used To E Young", twitteó el fan club @noticiasSmilers.