Toma aire antes de ver a Ninel Conde presumiendo un nuevo y sugerente look

Ninel Conde, una figura versátil y carismática, ha dejado una marca significativa en el mundo del entretenimiento a lo largo de su trayectoria. Reconocida tanto por su talento musical como actoral, así como por su presencia en las redes sociales, Conde ha logrado destacar en múltiples facetas de la industria.

Como cantante, Ninel Conde irrumpió en la escena musical con su álbum debut en 2003, el cual incluía su exitoso sencillo "Callados". Su voz distintiva y su estilo seductor le permitieron ganarse un lugar en el género de la música regional mexicana. Luego, la mexicana lanzó “Bombón asesino”, otro material con el que llegó a la cima de las listas de música, recibiendo así el apodo de “bombón”.

Sin embargo, su destreza no se limita a la música. Ninel Conde también ha incursionado en la actuación, participando en diversas telenovelas y series de televisión. Su papel en la telenovela "Rebelde" (2004) le otorgó una visibilidad significativa, al igual que su papel en "Mar de amor" (2009).

NINEL CONDE TRABAJÓ EN "REBELDE WAY". FOTO: INSTAGRAM @NINELCONDE

Además, Ninel Conde ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales para conectarse con sus seguidores de manera directa. Como influencer, ha utilizado plataformas como Instagram y Twitter para compartir momentos de su vida cotidiana, así como para promocionar su trabajo y mantener una relación cercana con sus fans. Su presencia en línea le ha permitido mantener su relevancia y llegar a nuevas generaciones de seguidores.

Mira el video del cambio de look de Ninel Conde

Es así que, en Instagram, Ninel suma más de 5,8 millones de seguidores que están pendientes a los contenidos que sube. Precisamente, en esa red, la actriz de 46 años compartió un video revelando su nuevo look para el cabello, luciendo la cabellera rubia. “¡Cambio de look! ¿Les gusta?”, escribió Conde en la leyenda del video. Enseguida, sus seguidores comentaron que, con ese cambio, parecía a otras estrellas como Wendy Guevara. “Era más bonita cuando salía en la novela rebelde, ahora se ve poco natural y demasiado producida”; “Qué guapa Wendy. Ah, no, me equivoqué”, se podía leer en los comentarios.