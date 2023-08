Karina Jelinek es activa en sus redes sociales y suele compartir parte de su vida diaria. Recientemente enseñó que estaba en una paradisíaca playa y algunos especularon que había abandonado Argentina definitivamente.

Karina Jelinek cautiva en Instagram

Frente a los rumores, la bella modelo, habló con Pronto y aclaró: "Me vine de viaje por un evento de moda. Ese fue el motivo, no me voy a ir de mi país como algunos sentenciaron. Amo Argentina y apuesto por mi país. Tengo fe de que todo va a mejorar".

Y detalló: "Si estuve medio bajón por uno temas personales. Por un lado, porque se murió mi perrita de 9 años, y otros temas personales que me pusieron un poco bajón. Pero yo soy una persona alegre y positiva. Además confío en Dios".

Jelinek sabe bien cómo llamar la atención en la web y ahora se llevó todas las miradas con una fotografía frente al espejo. Con un precioso corset rojo elevó la temperatura antes de irse a dormir.

De rojo, Karina Jelinek elevó la temperatura de la red antes de irse a dormir

"Buena noche", escribió Karina junto a un emoticón de un corazón blanco en una historia de Instagram.