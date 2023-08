Zendaya hace arder las redes con looks hiper infartantes y una confesión entorno a Tom Holland qué sorprende

Zendaya está próxima a estrenar 'The Challengers' y mientras se espera el lanzamiento oficial de esta nueva cinta en la qué juega en el rol de una tenista, la artista aprovechó a dar a conocer nuevos detalles sobre cómo sigue su unión junto a Tom Holland, en medio del tumulto de fanáticos qué los acorralan cada vez qué pueden. Así fue cómo la producción de Elle - Estados Unidos mostró la sensual campaña de la ex Disney vía Instagram.

El gran anuncio lo dio el equipo de @elleusa comenzando con la presentación de Zendaya en medio de la promoción de la pieza audiovisual además de sumar qué esta entrevista fue antes de la movilización de Sag - Aftra, impulsado por el sindicato de actores, interpretes y autores qué siguen reclamando en Hollywood seguir en la industria en medio de una fuerte confrontación con el sistema de inteligencia artificial qué promueve más maquinas roboticas.

"Zendaya's entrando en una era de riesgo-una que muestra que ha progresado más allá de sus raíces profesionales Desde la perspectiva del personaje, para la próxima primavera, el mundo verá a Zendaya bajo una nueva luz como Tashi en la película de Luca Guadagnino #Challengers, una película con apuestas muy adultas. Su sutil rendimiento de seducción en pantalla hace que la evolución se sienta más auténtica que forzada. A su vez su último papel, protegiendo su paz y entrando en una era de riesgo para el número de septiembre de ELLE", reza la descripción qué pusieron y acompañaron con la intérprete de Euphoria luciendo un vestido total black con roturas de la marca de Louis Vuitton, tacones de Christian Louboutin y qué todo suma un total de 795 euros.

Preservar la privacidad

En un mano a mano con la periodista y escritora, Clover Hope habló no solo de 'The Challengers' si no también de su relación cuesta arriba con Tom Holland de la qué considera qué no es nada facil puesto qué ambos son figuras públicas y qué más de una vez no han logrado tener tranquilidad por su fama y esta es la primera vez qué estará en un fuerte protágonico femenino luego de haber salido de Spiderman y Euphoria.

"Después de ambos proyectos se produjo un cambio visceral en mí. Antes podía salir e ir a lugares pero en Boston terminaba regresando a casa porque era muy estimulante", expresó en cuánto al agotamiento qué le produjo ver a centenares de fanáticos qué no la dejaban transitar tranquila junto a Tom Holland.

"En boston todos iban a un bar y yo les decía qué me encantaba la idea pero qué les iba a arruinar la noche a todos porque simplemente no iba a ser algo divertido para mí el quedarme alli", siguió Zendaya fondo sobre la fuerte exposición qué la obligaba a esconderse y privarse de ciertos goces personales.

Anécdota de un paseo y una súplica

A su vez, Zendaya se refirió a unos hechos muy puntuales referidos a la nula tranquilidad qué tiene al ser una figura pública: "Hace unas semanas estuve en Italia y me fotografiaron cuándo salí a pasear a mi perro Noon tenía qué recoger sus necesidades y le pedí a un hombre qué por favor no me tomara la foto de hecho salió una foto mía a pesar de haber dicho qué no en la qué estoy con la bolsa en la mano, además de una foto con Tom de ambos paseando por Venecia sin terminar de entender el interes constante en el marco personal.

Una de sus confesiones más atrapantes qué hasta mismo Elle levantó a modo de citarla fue acerca de cómo vive este nivel alto de no poder controlar su vida privada "Acepto que partes de mi vida van a ser públicas y no puedo no ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que amo. Pero también tengo control sobre lo que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también de no tener miedo". existir. No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Lo estoy navegando más que nunca ahora", cerró en cuánto a la decisión qué tomó entorno a ya no aparecer más publicamente con Tom.